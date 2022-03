PVV’er Leon de Jong: ‘Ad Melkert demoniseerde Pim Fortuyn de dood in maar kan nu een recensie van tv-serie geven’

PVV-Tweede Kamerlid Leon de Jong vindt het ongekend dat Ad Melkert of all people gisteravond lekker met een glas wijn op de bank kon kijken naar de nieuwe tv-serie over Pim Fortuyn en een recensie kon geven… terwijl hij één van de grote demoniseerders was van diezelfde Fortuyn. “Verschrikkelijk,” concludeert De Jong.

Gisteravond ging de tv-serie Het Jaar van Fortuyn van start. De serie bestaat uit vijf afleveringen.

Vreemd genoeg vindt de politieke elite het heel leuk allemaal. Zij zien zichzelf ook gespeeld worden op tv, en weinig is strelender voor de ego dan dat.

Alleen zijn er ook mensen die zich daar boos over maken. Zo ook PVV-Tweede Kamerlid Leon de Jonge. Hij vindt het eigenlijk ongekend dat zo’n man als Ad Melkert “na 20 jaar zakkenvullen met een glas wijn op de bank naar een serie over het jaar van Fortuyn kan kijken en een recensie [kan] geven,” terwijl hij één van de mensen was die het klimaat schepten waarin Fortuyn vermoord kon worden.

“Fortuyn kan dat niet meer,” stelt De Jong dan ook. “Verschrikkelijk.”

Vergis je niet, dat hele partijkartel vond het maar wat fijn dat Fortuyn uit de weg werd geruimd toen. Daarom hebben ze die demonisering later herhaald toen Geert Wilders en Thierry Baudet in opkomst waren. En waarom ook niet? Zij bleven aan de macht! Sterker nog, ze trokken meer macht dan ooit naar zich toe. Er was even een ‘hik’ in het systeem, en dat was het dan. Daarna ging het door als vanouds, met mooie posities, geld, aanzien, respect.