Realistische PVV-leugendetector Geert Wilders tegenover ongeloofwaardige premier Mark Rutte: “U loopt weg!”

Door wie is onze premier Mark Rutte eigenlijk gekozen? Die vraag stelt PVV-leider Geert Wilders in het vragenuur op dinsdag. Rutte ligt momenteel onder vuur omdat hij enerzijds propageert een wereldleider te zijn, maar anderzijds bewijst dat hij niet zonder enige feedback van de oppositie zoals Wilders kan om te kunnen reflecteren.

“We hebben een minister van Financiën die niet op komt dagen en we hebben een premier (Mark Rutte, – red.) die de Kamer gewoon geen antwoorden geeft”, aldus Wilders in het vragenuur van het kabinet tegenover Rutte en zijn kabinet.

Wilders tegenover Rutte: “U bent er goed in om de geopolitieke ster uit te hangen en over Europa en Oekraïne. Maar hij vergeet dat de Nederlandse kiezer het niet meer trekt!”

Op rekening van de modale Nederlander

Wilders zegt in hetzelfde vragenuur dat de gemiddelde Nederlander het inmiddels niet meer trekt qua benzine, gasrekeningen en boodschappenkosten. Wilders tegenover Rutte in de Kamer: “Wie hebben u gekozen en wat gaat u voor deze mensen doen?”

Vervolgens wijst oppositieleider Wilders premier Rutte glashelder op zijn welbekende (goedlachse) ontkenningspolitiek: “Ja, we hebben crisis en het wordt erger.” Volgens Wilders moeten we de burgers juist perspectief bieden. Zo vervolgt hij: “Geef mensen een antwoord, ze kunnen hun rekeningen niet meer betalen.”

´Laconieke Mark Rutte´

Rutte blijkt niet echt onder de indruk van het betoog van Wilders. Zo antwoordt Rutte tegenover Wilders: “Ik heb de heer Wilders niet nodig om mensen er aan te herinneren waarom wij hier zitten. Wij zitten hier allemaal voor het Nederlandse volk. Voor 17 miljoen mensen die zich op dit moment grote zorgen maken over hun veiligheid. Maar zich op dit moment ook grote zorgen maken over hun portemonnee.”

Rutte: “We praten vandaag over de portemonnee. Ik realiseer mij zeer wel dat buitengewoon veel mensen zich momenteel zorgen maken over de ontwikkeling van de energieprijzen. […] Dat realiseert het hele kabinet (Rutte IV, – red.) zich.”

Premier Rutte vervolgt dat hij “klare wijn” wil schenken aan de Nederlanders. Wilders reageert vervolgens: “Het probleem is juist dat de premier helemaal niets doet. Dit probleem speelt al weken en u doet he-le-maal niets om er voor te zorgen dat de gasrekening, de benzineprijs weer omlaag gaat.”

Incidenteel geld

Wilders: Uw kabinet heeft er ideologisch voor gekozen om 100 miljard uit te geven aan klimaat- en stikstofbeleid. Incidenteel geld waar je incidenteel heel veel kan doen voor de koopkracht van de mensen.”

“Waarom zegt u (Rutte – red.) niet ik zet de btw op de energierekening op nul, ik ga de btw op de accijnzen verlagen, misschien ook wel de eerste en tweede schijf verlagen? Waarom zegt u dat niet? U heeft het geld!”

