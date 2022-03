Rechter-commissaris bepaalt: Willem Engel moet sowieso veertien dagen in de cel blijven

De rechter-commissaris die zich heeft gebogen over de zaak tegen Willem Engel heeft bepaalt dat de Viruswaarheid-oprichter minstens twee weken nog in de cel moet blijven. Aan het einde van de maand is er een rechtszaak tegen hem. waarvoor hij mogelijk celstraf krijgt. Het is dus duidelijk de bedoeling van de rechter-commissaris dat Engel voor die tijd niet vrijkomt.

Volgens de autoriteiten heeft Engel gedurende weken, maanden en zelfs jaren “opruiende coronagerelateerde berichten” geplaatst op sociale media. In het verleden noemden we “het delen van een mening contrair aan die van de staat” nog “een recht,” maar nu niet meer. Nu is dat “opruiing.”

In januari startte de Rotterdamse politie een onderzoek naar Engel nadat links-radicale gekken een grote massa-aangifte actie waren gestart. Het onderzoek loopt weliswaar nog steeds, dus het OM doet geen mededelingen, maar de recherche gaf de politie al wel opdracht om Engel gisteren te arresteren. Dat gebeurde direct nadat hij gestemd had voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het is erg interessant dat de politie Engel nog twee weken mag vasthouden in de cel omdat op 30 maart een andere zaak tegen hem dient. Dan moet hij zich verdedigen voor de politierechter tegen een aanklacht voor het negeren van een politiebevel tijdens een demonstratie in Den Haag. En ja, ook wordt hem “opruiing” ten laste gelegd. Hij zei namelijk tijdens een Facebook-livestream volgens de autoriteiten dat gewone burgers politieagenten moesten arresteren middels een zogenaamd burgerarrest.

FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren zei direct na Engels arrestatie dat het er de schijn van had een politieke actie te zijn.