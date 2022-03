Gideon van Meijeren: ‘Er hangt een zweem van een politieke arrestatie rond aanhouding Willem Engel’

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren zegt dat er in zijn ogen “een zweem van een politieke arrestatie hangt rond de aanhouding van Willem Engel.” Het gaat om de arrestatie van een “toonaangevende activist” die “fel verzet voert” tegen het coronabeleid, aldus de FVD’er in een video die hij op Twitter heeft gezet.

“Hij heeft een aanzienlijke achterban en daarmee ook een zekere invloed op de publieke opinie. Wat je ook vindt van zijn opvattingen of van zijn werkwijze – daar kun je het mee eens of eens zijn – het is wel een feit dat hij voor zover bekend nog nooit enige vorm van geweld heeft gebruikt,” gaat Van Meijeren verder. Sterker nog, zegt hij, Engel roept met regelmaat op “om liefdevol en met geduld” tegen het kabinetsbeleid in te gaan.

Er hangt een zweem van een politieke arrestatie rondom de aanhouding van Willem Engel. Het past in een zorgwekkende trend van een steeds verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting. Alertheid is geboden!#FVD#willemengel pic.twitter.com/MhIP8bHFmP — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) March 16, 2022

Opruiing

“Hij zou zich nu schuldig hebben gemaakt aan opruiing,” zegt het Kamerlid daarna. “Oftewel: het aanzetten tot strafbare feiten. Een nogal vaag delict waarvan het moeilijk is om op objectieve wijze vast te stellen wanneer er precies sprake van is.” Met andere woorden, “er hangt een heel groot grijs gebied omheen.”

“Iets soortgelijks hebben we vorige week gezien bij de arrestatie van Huig Plug en zijn cameraman,” stelt Van Meijeren daarna. “[Dat zijn] twee heren die zich bijna voltijd bezighouden met het onderzoeken van mogelijke misstanden.”

De schijn van een politiek spel

“Natuurlijk moeten we oppassen met het trekken van voorbarige conclusies omdat nog heel veel onduidelijk is. We hebben nog geen tenlastelegging of bewijsmiddelen gezien. Maar wat ik wel constateer is dat deze personen een positie innemen in het maatschappelijk debat die aangemerkt zou kunnen worden als een pain in the ass van het kabinet. En op dit moment kunnen zij hun boodschap niet uitdragen.”

“Mede in combinatie met het tijdstip en de wijze waarop zij zijn aangehouden is nu de schijn gewekt dat zij zijn aangehouden om politieke redenen, waar de strafrechtelijke gronden vervolgens bij gezocht zijn,” aldus Van Meijeren. “Dat zou natuurlijk onacceptabel zijn en totaal onverenigbaar met een rechtsstaat. Daarom moeten we nu heel alert zijn, zeker omdat het past in een trend van het kabinet om de vrijheid van meningsuiting steeds verder in te perken.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hoewel hij nog geen Kamervragen wil indienen omdat hij eerst meer informatie wil krijgen over wat er gebeurd is en hij niet “met losse flodders wil schieten,” geeft hij middels deze video wel “alvast het signaal af dat deze zorgwekkende gebeurtenissen mijn volle aandacht hebben. Dat ik de ontwikkelingen op de voet volg, en op het juiste moment ook zéker politieke actie zal ondernemen,” concludeert Van Meijeren tenslotte.