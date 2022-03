Ruim 2 miljoen Oekraïners onderweg naar Europese landen, aantal kan snel oplopen tot 5 miljoen asielzoekers

Inmiddels hebben ruim 2 miljoen Oekraïners hun land verlaten. Ze zijn onderweg of al aangekomen in verschillende Europese landen. Dat blijkt uit recente cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Europese landen, waaronder Nederland, Duitsland en Polen kunnen zich opmaken voor een massale toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Het aantal van 2 miljoen kan namelijk in rap tempo oplopen tot 5 miljoen asielzoekers.

Steeds meer Oekraïners zoeken hun onderkomen in (vooralsnog) veilige Europese landen. De meeste vluchtelingen steken de grens over naar Polen. De Poolse grenswachten hebben inmiddels al 1.2 miljoen Oekraïense vluchtelingen geregistreerd en het aantal loopt snel verder op. Alleen al Nederland kan zich de aankomende dagen opmaken voor 50.000 vluchtelingen die allemaal bed, bad en brood nodig hebben.

Volgens het kabinet Rutte IV kan Nederland de massale toestroom van Oekraïense vluchtelingen wel behappen. Over het nijpende woningtekort wordt in tijden van crisis overigens niet gerept door het kabinet.

1.7 million refugees have fled Ukraine. A large number of them children, many unaccompanied or separated from their families.

Together with @UNICEF, we urge neighbouring countries to ensure the immediate registration of unaccompanied & separated children. https://t.co/ohAM4yr9Ak

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 7, 2022