Taliban zetten vol in op onderdrukking van vrouwen: ‘Niet meer in hun eentje vliegen’

Waar iedereen natuurlijk al voor vreesde toen de Taliban terug aan de macht kwamen in Afghanistan is werkelijkheid aan het worden. Vrouwen worden daar weer op grote schaal onderdrukt. Het begon met meisjes die toch maar niet naar de middelbare school mochten. En nu zijn vrouwen die alleen willen vliegen het haasje.

RTL Nieuws laat weten dat vrouwen in Afghanistan niet meer vrijelijk kunnen reizen. Ze moeten voortaan begeleid worden door een man als ze op het vliegtuig willen stappen. En ja, dat geldt zowel voor binnenlandse als buitenlandse reizen. De enige vraag die nog openstaat is of het ook geldt voor buitenlandse vrouwen in Afghanistan, of alleen voor Afghaanse vrouwen zelf.

Niet best natuurlijk, maar de beperkingen gaan nog veel verder. De Taliban zijn namelijk druk bezig genderapartheid in te voeren. Vrouwen hebben ook al te horen gekregen dat zij niet op dezelfde dagen naar het park in Kaboel mogen als mannen. Vrouwen mogen alleen naar het park op zondag, maandag en dinsdag. De andere vier dagen van de week moeten ze maar lekker op de bank blijven zitten. Als dat nog wél mag tenminste.

Blijkbaar mogen vrouwen ook al geen baan meer hebben bij de Afghaanse overheid. En natuurlijk moeten ze ook nog allemaal belachelijke kleding dragen uit naam van de extremistische religieuze opvattingen van de Taliban.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is te triest voor woorden… maar we kunnen er helaas ook niets aan doen. Landen en volkeren hebben het recht om hun eigen toekomst en manier van leven te kiezen, hoe achterlijk wij hun keuzes ook vinden. En als de meerderheid van de Afghanen hiertegen is wil je ze natuurlijk van harte mentaal steunen, maar meer dan dat kan je niet doen. We hebben gezien wat er gebeurt als je als westers bondgenootschap denkt dat je gendergelijkheid met wapens naar het Midden-Oosten kan brengen. Twintig jaar oorlog waarna de Taliban gewoon terugkwamen.