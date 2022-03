Totaal verdwaasde staatssecretaris Van Rij verdedigt de Belastingdienst: “Is het fundament van de samenleving!”

Dat het kabinet ziende blind en horende doof is wisten we al langer. Maar ze maken het nu wel héél bont. Want staatssecretaris Marnix van Rij laat even weten dat wat hem betreft het echte slachtoffer van alle woede over Toeslagenaffaires en dergelijke… de Belastingdienst is.

“De belastingdienst is het fundament van de samenleving,” aldus deze enorme mafklapper. “We kunnen niet zonder. De Belastingdienst in het geld dat ons land draaiende houdt, en helpt burgers en bedrijven. Ruim 25.000 collega’s zetten zich daarvoor in. Deze kan van de Belastingdienst verdient meer aandacht.”

De Belastingdienst is het fundament van de samenleving. We kunnen niet zonder. De Belastingdienst int het geld dat ons land draaiende houdt, en helpt burgers en bedrijven. Ruim 25.000 collega's zetten zich daarvoor in. Deze kant van de Belastingdienst verdient meer aandacht. pic.twitter.com/3uko5t1mvV — Marnix van Rij (@StasFB) March 24, 2022

Let op, deze man noemt dus de Belastingdienst het fundament van de samenleving. Knettergek. Het fundament van onze samenleving is het gezin. Of de lokale gemeenschap. Of… nou ja, ga maar door. Er zijn heel veel dingen, organisaties, mensen, instituten die je kunt bestempelen als “het fundament” van de samenleving. Maar dat geldt vooral niet voor de Belastingdienst. Dat is op zijn best een noodzakelijk kwaad, en op zijn slechtst een halve maffiaorganisatie (zie de Toeslagenaffaire en belastingen in het algemeen; pay us or we’ll fuck you up).

Dat Van Rij daar anders over denkt zegt alles over denkbeelden van hem en dat hele partijkartel. Deze mensen krijgen immers betaald van belastinggeld. Daarnaast zijn ze ook nog eens druk de samenleving helemaal zo in te richten als zij willen. Het is duidelijk dat belastingen daarvoor een geweldig mechanisme zijn.

Tja. Misschien dat we kunnen zeggen dat het vanuit zijn perspectief dus inderdaad “het fundament” is. En dat is eigenlijk wel doodeng.