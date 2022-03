Tulsi Gabbard gaat nucleair op Joe Biden: “Hij gedraagt zich als president van de WERELD”

De Amerikaanse oud-politica, voormalig presidentskandidaat, voormalig soldaat (ze heeft gediend in Irak én Afghanistan), en tegenwoordig commentator Tulsi Gabbard is op de Amerikaanse tv losgegaan op Joe Biden. Want, zegt Gabbard, de man gedraagt zich alsof hij “de President de Wereld” wil zijn, in plaats van de president van Amerika.

“Als ik naar dit soort dingen kijken vraag ik me altijd af: wat gaat de situatie van het Amerikaanse volk verbeteren?” aldus Gabbard. “Wat zal hun leven beter, welvarender, mooier maken? En jammer genoeg zien we dat president Biden daar niets aan doet. Hij zou zich moeten concentreren op zijn baan als president van de Verenigde Staten van Amerika, en problemen moeten oplossen waarmee we ons geconfronteerd zien: de grenzen beschermen, gemeenschappen veiliger maken, onderwijs verbeteren, de economie versterken door het MKB te steunen. Er zijn helaas héél veel problemen die opgelost moeten worden.”

Biden Admin is doubling down on their vision of a “new world order” with Biden as President of the World spreading “democracy” around the globe, instead of improving lives of the American people. But if he really believed in democracy, he wouldn’t be undermining it here at home pic.twitter.com/nGNCjMRTGP — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) March 23, 2022

“Daar zou hij mee bezig moeten zijn. Maar in plaats van dat te doen zien we dat hij meer gefocust is op het zijn van President van de Wereld. En samen met de machtselite van Amerika gedraagt hij zich als een missionaris en zegt hij: ‘Weet je wat? We gaan onze eigen problemen negeren en richten ons in plaats daarvan op het verspreiden van de democratie overal. Het is gewoon een grotere versie van Obama ‘Arabische Lente,’ waar hij zo’n messianische houding had om het Midden-Oosten te ‘redden’ door democratie te verspreiden, terwijl hij feitelijk alleen maar vernietiging, lijden en enorme aantallen doden achterliet.”

“Je bent niet God”

Vervolgens sprak Gabbard ook nog even over wat zij ziet als de arrogantie van Biden. Het is, zei ze, van het grootste belang om “nederig” te zijn. “Het belangrijkste is daarbij om te erkennen dat je niet God bent. Jij bent niet degene die alles controleert. En als je doet alsof dat wél zo is, is het resultaat – zelfs als je goede intenties hebt – helaas dat meer mensen in de hele wereld lijden.”

“En niet alleen in de rest van de wereld, maar ook in Amerika. Want Biden heeft feitelijk al gezegd, ‘vrijheid is niet gratis. Jullie, het Amerikaanse volk, gaan daarvoor de prijs betalen.’ Dat is helaas precies wat we gaan zien als hij doorgaat met te denken dat hij op de één of andere manier wel even kan bepalen wat alle mensen én dingen in deze wereld doen.”