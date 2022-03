Van Meijeren nadat Tuschinski documentair cancelt vanwege ‘holocaust opmerkingen’: ‘Onbegrijpelijk!’

FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren vindt het “onbegrijpelijk” dat Tuschinski in Amsterdam een documentaire over hem heeft gecanceld, zogenaamd omdat hij de holocaust zou “bagataliseren.” “Het tegenoverstelde is waar,” zegt de FVD’er. “Ik heb juist benadrukt hoe verschrikkelijk het is wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

Het is natuurlijk dieptriest, maar zo werkt het helaas ook in de moderne maatschappij. Als je dingen zegt die het partijkartel niet aanstaan word je vervolgens overal gecanceld. FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren heeft dat nu ook meegemaakt. Vanavond zou er namelijk een documentaire getoond worden in Tuschinski over zijn zoektocht naar de waarheid (over coronavaccins en jongeren).

Kort nadat dit daadwerkelijk werd aangekondigd kwam Tuschinski hier opeens op terug. Afgezegd. Gecanceld. Want Van Meijeren zou controversiële uitspraken hebben gedaan over de holocaust en die gebagatelliseerd hebben.

Van Meijeren heeft hier nu op gereageerd. Hij doet dat op een heel rustige, open wijze. Want, zegt Van Meijeren, het tegengestelde is juist waar. Als hij vergelijkingen maakt met de aanloop naar de holocaust dan zegt hij niet dat de holocaust wel meeviel, maar dat het juist verschrikkelijk was en dat we zo’n massamoord nooit meer mogen laten gebeuren. Niet met joden, maar ook niet met andere bevolkingsgroepen – of het nou op basis van etniciteit, ras, religie, of vaccinatiestatus is.

De premiére van de onthullende documentaire van @GideonvMeijeren is afgelast door Pathé. Belachelijk dat ze op basis van valse aantijgingen meegaan in deze cancel culture. Daarom zullen we de documentaire zelf uitbrengen. De waarheid moet aan het licht komen! #FVD pic.twitter.com/descSzeKSv — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 13, 2022

Het is natuurlijk dieptriest wat er gebeurt met Gideon van Meijeren, maar dit is helaas hoe het tegenwoordig werkt. Het vrije woord bestaat niet meer. We leven in een Woke-Deug-dictatuur.