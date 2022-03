Weet wat u stemt: Onder bewind van de lokale VVD-partijen werd er de afgelopen vier jaar het MINSTE aantal huizen gebouwd!

Nederlandse gemeenten met de VVD in het bestuur bouwden de afgelopen vier jaar het minst aantal nieuwe woningen. In gemeenten met de ChristenUnie en SGP in het college gingen ze voortvarender te werk.

Uit een analyse van De Telegraaf blijkt dat de lokale fracties van de VVD de afgelopen vier jaar eerder hun handen in de zakken hebben gehouden dan dat ze de handen uit de mouwen hebben gestoken. De oplossing van de ongekende woningcrisis hoeven we dus niet zoeken bij de VVD in de gemeenteraden.

De VVD profileert zich altijd als de partij van aanpakken en bouwen, bouwen, bouwen, maar in de praktijk lijken dat dus vaak loze beloften. Zoals de VVD in verkiezingstijd wel vaker met prikkelende slogans op de proppen komt die het daarna helemaal niet waar kan maken. Linkse partijen dan het in dit geval dan ook een stuk beter in de lokale gemeenteraden. Maar ook in gemeenten waar de ChristenUnie en SGP de scepter zwaaiden werden er beduidend meer woningen gebouw dan in typische VVD-bolwerken.

Het volledige onderzoek van De Telegraaf valt hier terug te lezen. Het is in ieder geval wel verstandig als je nog op zoek bent naar een woning om te weten op welke partij je beter wel en beter niet kunt stemmen. Een stem op de VVD lijkt dan ook een stem op een nog grotere wooncrisis.