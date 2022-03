Wilders: “Flapdrol Rutte maakt van Nederland één grote D66 speeltuin”

Wilders komt hard in botsing met het kabinet Rutte VI dat kiest voor een globalistische agenda waarbij de Nederlander keihard wordt geraakt in zijn portemonnee en vrijheid.

Geert Wilders heeft vanochtend getwitterd dat “flapdrol” Rutte van ons land één, en ik citeer, “grote D66 speeltuin maakt. “De kraan staat namelijk open voor massa immigratie, er gaan miljarden naar kansloos klimaat- en stikstofbeleid en iedereen moet aan de vegaburgers. Dan laat Wilders de idiote woke-agenda nog buiten beschouwing.

Wilders lijkt hiermee weer een nieuwe fase in te gaan met zijn strijd tegen het kabinet Rutte/Kaag. De bokshandschoen wordt weer opgepakt. Om het kabinet aan te pakken dat zo vol is van een nieuwe bestuurscultuur (”nieuw elan”) en met leiders als Pinokkio Rutte en kille Kaag {”Wie zijn die mensen!?”}. En als het kabinet het even niet meer weet dan hebben ze er opeens geen herinnering meer aan. Wilders weet dit op een genadeloze manier te torpederen zoals alleen hij dit op geweldige wijze kan. Wilders verdedigt het Nederlandse belang als een terriër en laat hierbij zijn tanden zien.

Goed dat Wilders zo fel reageert tegen de betuttelzucht en geldklopperij van het kabinet Rutte VI. Dit kabinet dient maar 1 agenda; de globalistische agenda en de Nederlander heeft hierbij het nakijken. De Nederlander staat bij het kabinet Rutte/Kaag echt op de laatste plaats. Goed dat er nog partijen zijn zoals de PVV die voor ons, de hardwerkende realistische Nederlander opkomen. De Nederlander verdient beter dus geen fooi of een aalmoes. De Nederlander verdient een betaalbaar en leefbaar land om in te leven!