Wilders: ‘Ik heb sympathie voor Oekraïeners maar ben gekozen door 1 miljoen Nederlanders”

PVV-leider Geert Wilders zegt dat, hoewel hij sympathie heeft voor Oekraïeners, hij eerst en vooral aan het lot van Nederlandse burgers denkt. Want, stelt hij, die hebben op hem gestemd.

Het is ongelooflijk om te zien de afgelopen dagen en weken: de ene na de andere Nederlandse politicus zet zich in voor Oekraïense burgers. Het is zó erg dat Oekraïense vluchtelingen bij ons zelfs 60-130 euro leefgeld kunnen krijgen. Dit terwijl het kabinet heeft laten weten dat de gewone Néderlander die zijn energierekening niet meer kan betalen, mag doodvallen.

Dit is een totaal geschifte situatie. In een normaal land geldt als motto, “eigen mensen eerst.” Maar niet in Nederland. Nee, bij ons geldt: “Eigen mensen laatst.”

Dat is mijn niet alleen opgevallen, nee, Geert Wilders ziet dat ook zo. Op Twitter heeft hij dan ook hard uitgehaald naar Sigrid Kaag en andere “globalisten” die lak hebben aan hun eigen volk maar nu wel opeens Deugpunten proberen te scoren in verband met Oekraïne.

“Ik heb sympathie voor de Oekraïeners maar ben gekozen door meer dan 1 miljoen Nederlanders voor wie ik iedere dag en in de eerste plaats vecht in Den Haag,” aldus Wilders op Twitter. “En dat is keihard nodig want globalisten zonder nationale ziel als Kaag houden van iedereen – behalve van de Nederlander.”

Ik heb sympathie voor de Oekraïners maar ben gekozen door meer dan 1 miljoen Nederlanders voor wie ik iedere dag en in de eerste plaats vecht in Den Haag. En dat is keihard nodig want globalisten zonder nationale ziel als Kaag houden van iedereen – behalve van de Nederlander. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 18, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo. Die mag mevrouw Kaag in haar jeweetwel steken.