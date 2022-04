Alarm om oververhitting van ons stroomnet!

Allemaal leuk en aardig dat iedereen van het gas af moet en dat wij groen moeten gaan rijden. Daardoor raakt ons stroomnet overbelast omdat ons huidige stroomnet is verouderd en het niet voldoet aan de toekomstige vraag. Daarom gaat de stroomleverancier Liander €3,5 miljard investeren in updates om dit te voorkomen.

Het plan is bedoeld voor bewoners van Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en delen van Zuid-Holland. Het geldt voor 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven. Dit is broodnodig, volgens de directie, gezien de snel groeiende vraag naar elektriciteit en de terug levering van groene stroom van zonnepanelen van bedrijven en particulieren. Die zorgen bij elkaar voor overbelasting. Liander stelt dat van de 316 grotere elektriciteitsstations er bijna 195 overbelast dreigen te raken zonder extra investeringen in capaciteit.

Liander is niet de enige stroomleverancier ie klaagt over een overbelast stroomnet Stedin sluit zich hierbij aan. In de regio Rotterdam is het inmiddels zo nijpend dat bedrijven is verzocht om het op piekmomenten rustiger aan te doen. Dit is een maatregel die volgens Stedin ook elders in de regio kan worden toegepast.

Door klimaathysterie moeten we ons niet gek laten maken omdat het klimaat al sinds het ontstaan van de aarde aan verandering onderhevig is. Dat wij niet langer afhankelijk moeten zijn van Rusland of Saoedi-Arabië voor fossiele brandstoffen dat delen wij. Dit mag er natuurlijk nooit toe leiden dat een groot stuk van Nederland te kampen krijgt met stroomstoringen. Het medicijn mag nooit schadelijker worden dan de kwaal. We mogen door onze ambities niet erop achteruit gaan in onze welvaart.