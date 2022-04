De Great Reset in actie: kabinet roept burgers op thermostaat op maximaal 19 graden te zetten

Als je wilt weten welke kant het opgaat de komende tijd hoef je alleen maar even te kijken naar het energiebeleid. Want de elites roepen al heel lang dat fossiele brandstoffen eruit moeten en dat ‘we’ moeten overgaan op groene energie. Nou, omdat dit niet afdoende gebeurt op vrijwillige basis duwen ze het ons nu gewoon door de strot. Yay, op weg naar een betere wereld! Ofzo.

Het totaal geschifte kabinet roept Nederlanders op om de thermostaat voortaan maximaal op 19 graden te zetten overdag. ’s Nachts mogen we het niet warmer maken dan 15 graden. De officiële reden is natuurlijk de energieproblemen vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, of eigenlijk: de aangekondigde sancties van het Westen tegen Rusland vanwege die oorlog.

Om ‘het goede voorbeeld’ te geven begint de staat zelf door in alle overheidsgebouwen de thermostaat twee graden kouder te zetten. Daarbij wordt er minder gebruik gemaakt van airco’s in de zomer. Want, oh ja, dat is óók een oproep aan burgers; niet alleen de thermostaat minder warm zetten, maar als het warmer wordt de airco ook minder gebruiken. Zo zouden we “minder afhankelijk” worden van Russisch gas. Bedrijven worden zelfs “opgeroepen” te “onderzoeken” hoe ze kunnen besparen op zaken als verlichting en ventilatie.

Oké, we moeten er even voor in de kou zitten nu en straks in de zomer in de hitte, maar de heersende elites vinden dat het wel waard. We moeten onze manier van leven helemaal op zijn kop gooien. Niet omdat wij worden ingevallen, maar omdat Oekraïne het slachtoffer is van een Russische inval.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We leven in totaal geschifte tijden. Elk scenario dat voorspeld werd door ‘wappies’ wordt waarheid, van de pandemie tot deze oorlog, tot inflatie, en tot energie-issues. Nu is het ‘uitkijken’ naar een hongersnood en een cyberaanval. Of mogen we dat niet hardop zeggen?