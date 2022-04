Elon Musk blijft Twitter trollen: ‘Hij wordt toch geen bestuurder’

Tesla en Space X-baas Elon Musk is sinds kort de grootste aandeelhouder van Twitter. Daarom werd hij uitgenodigd door de topmensen van het bedrijf om officieel bestuurder te worden door plaats te nemen in de Raad van Bestuur’. Musk zei dat toe… tot gisteren. Want toen werd opeens bekend gemaakt dat hij daar toch geen zin in had.

Het is een opvallende beslissing. Hij beloofde immers onlangs al wat significante verbeteringen bij Twitter – iets waar we allemaal al jaren op wachten. En dat is niet het enige wat hij deed de afgelopen dagen: hij was ook flink aan het tróllen. Want hij publiceerde Twitter-posts waarin hij beweerde dat Twitter “aan het sterven” was, dat het hoofdkantoor van de website beter gebruikt kon worden om zwervers op te vangen dan om werknemers een werkplaats te bieden, en – oh ja – hij stelde ook nog voor om de “w” uit “Twitter” te halen, waardoor de naam veranderd wordt in Titter.

Nu is de vraag waarom. Heeft hij de boel lopen trollen? Dat is wat BNR denkt. Daarbij verwijzen ze naar een recente tweet van hem met een emoji die zijn lachen maar nauwelijks kan inhouden. Die tweet lijkt nu overigens verwijderd te zijn.

Dat is een mogelijke verklaring, maar ik denk dat er meer aan de hand is. Want als hij lid wordt van de Raad van Bestuur zijn er regels waaraan hij zich moet houden. Bijvoorbeeld: hij mag dan publiekelijk alleen uitingen doen “die in het belang van het bedrijf” zijn. En daarnaast mag hij als lid van de Raad maar maximaal iets van 14% van alle Twitter-aandelen hebben (hij heeft nu meer dan 9%).

Wat als Musk significant meer wil hebben en/of helemaal zijn mond niet wil houden over wat hij denkt dat er fout gaat bij Twitter? Dan kán hij dus geen plaats nemen in de Raad.

We gaan het zien. Op dit moment weet alleen Elon Musk zelf wat hij van plan is. Maar ik hoop echt dat er een vijandelijke overname komt van Twitter – dat zou voor de vrijheid van meningsuiting ongetwijfeld het beste zijn.