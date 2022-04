Filmpjes! Fleur Agema sloopt CDA’er Joba van den Berg in Mondkapjesdebat

Tijdens het debat over de mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden en het kabinet, en dan met name over de rol daarin van Hugo de Jonge, heeft Fleur Agema op epische wijze de vloer aangeveegd met CDA’er Joba van den Berg. Van den Berg nam het namelijk blind op voor partijgenoot De Jonge en gedroeg zich als zijn persoonlijke woordvoerder. Helaas voor haar liet Agema geen spaan heel van d’r.

In het debat van vandaag nam Joba van den Berg het helemaal op voor Hugo de Jonge. Niet zo gek, zou je denken, want de twee zijn partijgenoten en de coalitiefracties hebben hun parlementaire onafhankelijkheid al lang opgegeven. Zij dienen als deurmatjes van het kabinet. Punt. Van den Berg werd daar dan ook al voor aangepakt door onder meer Jesse Klaver.

Fleur Agema fileert CDA’er Joba van den Berg

Maar ook Fleur Agema pakte Van den Berg goed aan. Wat zeg ik, ze liet werkelijk geen spaan heel van de CDA’er. Agema deed dat door aan te tonen dat deze hele mondkapjesdeal feitelijk een corrupt, incestueus CDA-project is.

Van den Berg had tijdens de pandemie namelijk gevraagd aan het kabinet “om het mogelijk te maken om naast organisaties die inkopen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen óók private partijen van de BTW-vrijstelling gebruik te laten maken. Dat gaat dus om de Sywert van Liendens van deze wereld! Ook ú was een CDA-kruiwagentje dat meehielp om Sywert rijk te maken!”

En trouwens, zei Agema, het kan toch sowieso “niet zo zijn dat als iemand met veel bereik in de media gaat lopen klagen over de minister, dat die maar eventjes honderd miljoen euro kan krijgen? Het was een organisatie waar het [LCH] niet mee in zee wilde. “En dan gaat het CDA duwen!” riep Agema terecht uit. “Hugo de Jonge gaat duwen. De SG wordt ingeschakeld, ook van het CDA. De PA gaat bellen van het CDA. Want er moet wél een deal komen met Van Lienden. En hij komt weer in beeld en krijgt zijn deal.”

Maar toen was het “nog niet genoeg!” ging Agema verder. “Want daarna gaat het CDA door met lobbyen. Er moeten nóg meer mondkapjes besteld worden, de minister wordt wéér onzeker, hij begint weer te mailen en te doen.” Ook Pieter Omtzigt was hierbij betrokken, aldus Agema, want die ging gewapend met het plan van Van Lienden langs bij Rutte, waar hij het achterliet “in het Torentje.” En vervolgens kwam Van den Berg dus met haar Kamervragen over vrijstellingen van BTW.

Kijk en geniet van Agema:

Zo. Die kon Van den Berg in haar zak steken.