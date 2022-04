LOL! Jesse Klaver sloopt “kabinetswoordvoerder” CDA-Kamerlid Van Den Berg: “Schande! Ga zitten in Vak K!”

In het debat over Hugo de Jonge en de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden heeft Jesse Klaver hard uitgehaald naar Joba van den Berg, die voor het CDA het woord voert in dit debat. Hij noemde haar optreden “een schande voor de Tweede Kamer.” Ze deed er, beet hij haar toe, verstandig aan om maar gewoon naast de kabinetsleden te gaan zitten want ze functioneert toch alleen maar als hun woordvoerder.

Vandaag is het debat over de vele leugens van Hugo de Jonge. Elk weldenkend mens weet dat die man gewoon moet opstappen. Maar ja, Nederland is al heel lang geen rechtsstaat meer, dus dat zal niet gebeuren. Hij kan braaf blijven zitten en doen wat hij wil. Daar heeft het tenminste alle schijn van. Want ja, de oppositiepartijen zijn uiterst “kritisch,” maar de coalitiepartijen en met name het CDA nemen het keihard voor hem op.

Voor de christendemocraten (lol, kuch, hoest, proest) doet Tweede Kamerlid Joba van den Berg dat. Tijdens haar optreden wist ze te vertellen dat er niets aan de hand was, dat De Jonge niets verkeerd had gedaan, dat hij vooral verkeerd was begrepen, en dat hij zo’n lieve man was die het gewoon heel lastig had.

Jesse Klaver hoogstverbaasd

Ja, het was bijzonder om te zien. Normaal moet een Tweede Kamerlid het kabinet controleren, maar zij gedroeg zich werkelijk als de speciale advocaat van De Jonge.

Dat vond ik niet alleen, GroenLinks-leider Jesse Klaver dacht daar net zo over. Want nadat hij even naar haar geluisterd had liep hij naar de interruptiemicrofoon. Vervolgens vertelde hij haar dat haar optreden “een schande” was.

“Bent hier als Tweede Kamerlid of woordvoerder van het kabinet?” beet Klaver Van den Berg volkomen terecht toe. Toen ze geen pas op de plaats nam en bleef herhalen dat ze het wel “begreep” dat De Jonge allemaal dingen gedaan had kwam hij tot de conclusie dat ze maar “in Vak K” moest gaan zitten. Dat is het vak waar het kabinet zit.

Na de interruptie van Klaver kwamen ook Fleur Agema (PVV) en Farid Azarkan (DENK) naar voren om Van den Berg aan te pakken. Steeds weer deed dat mens echter geen enkele stap terug. Ze staat, zei ze, achter Hugo de Jonge. Voorheen, nu, en altijd.