Laatste peiling Franse Presidentsverkiezingen lijkt uit te draaien tussen tweestrijd tussen Macron en Le Pen

Aanstaande zondag is de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Volgens de jongste peiling van Atlas Politico kan Le Pen weleens hoge ogen gaan gooien. En lijkt de tweede ronde te gaan tussen zittend president Macron en Le Pen.

If Le Pen pulls this off, it will be bigger than Brexit https://t.co/kOWtcsEXDn — Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) April 7, 2022

Het lijkt erop dat de Fransen de komende verkiezingen rechts gaan stemmen. Zemmour lijkt zijn kansen verspild te hebben door pro-Poetin te zijn en iets te hard op remigratie te gehamerd te hebben. Mocht Zemmour het alsnog schoppen tot de tweede ronde dan doet hij een Trumpje. Dan laat hij na Trump en Brexit zien dat peilingen maar palingen zijn. En dat palingen niet altijd betrouwbaar zijn. Marine Le Pen maakt goed intussen goed gebruik van de radicale uitspraken van Éric Zemmour. Hij is zo extreem in zijn anti-immigratiestandpunten, hij wil zelfs geen Oekraïense vluchtelingen opvangen in Frankrijk. Le Pen is wel voor opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Macron lijkt kiezers weg te jagen door te tornen aan de pensioensleeftijd. En als er iets heilig in Frankrijk dat is het wel deze verworvenheid. Macron wil de pensioengerechtigde leeftijd optrekken naar 65. Er is ook een rel rondom consultancybureaus, deze bureaus zijn voor miljoenen ingehuurd om klussen uit te voeren voor de Macron regering. Waaronder het gerenommeerde McKinsey, met als saillant detail zij betalen in Frankrijk geen vennootschapsbelasting.

De verkiezingen gaan om het volgende thema: Frankrijk moet Frankrijk blijven. Erg herkenbaar ook de Fransen zien hun land onherkenbaar veranderen door de globalisering. Ook bij de Fransen is een verweesde samenleving zichtbaar. De Franse kiezer wil in een herkenbaar Frankrijk blijven leven. Voor ons Nederlanders is het zeer interessant om deze strijd te volgen.