Geert Wilders is kláár met gebrek aan daden van OM bij bedreigingen: “Ik start Artikel 12 procedures!”

PVV-leider Geert Wilders is er helemaal klaar mee dat hij steeds maar weer aangifte doet van bedreigingen, maar dat het OM er over het algemeen niets mee doet. Daarom kondigt hij aan dat hij artikel 12 procedures begint waarmee de rechter het OM kan dwíngen om iets te doen.

Als een Twitteraar of Instagram-gebruiker iets te negatief is over één van de kartelpolitici heeft hij meteen een rechtszaak aan zijn broek. Het OM springt daar dan bovenop en interpreteert alles als een gevaarlijke bedreiging die onmiddellijke actie vereist.

Maar als het om Geert Wilders gaat is de opstelling van het Openbaar Ministerie heel anders. De PVV’er kan aangifte doen tot hij een ons weegt, maar er gebeurt weinig tot niets. Blijkbaar vindt het OM zijn veiligheid gewoon niet zo belangrijk.

Wilders is dan ook woest. Hij eiste eerder actie van het OM tegen bedreigers, maar nu dat niet gebeurt stappen hij en zijn advocaat naar de rechter om vervolging van dreigtokkies af te dwingen of het OM dat nou wil of niet.

“Weer tientallen doodsbedreigingen dit weekend uit het buitenland. En er liggen er nog veel meer waar het OM NIKS mee doet,” aldus Wilders. “Ik ben er klaar mee. Ik ben geen vogelvrijverklaarde. Advocaat zal binnenkort art. 12 procedures starten bij het Hof om OM te dwingen actie te ondernemen.”

Weer tientallen doodsbedreigingen dit weekend uit het buitenland. En er liggen er nog veel meer waar @Het_OM NIKS mee doet. Ik ben er klaar mee. Ik ben geen vogelvrijverklaarde. Advocaat zal binnenkort art. 12 procedures starten bij het Hof om OM te dwingen actie te ondernemen. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 11, 2022

Het enige vervelende hieraan? Hij is daarbij afhankelijk van D66-rechters. Ook dat belooft niet veel goeds.