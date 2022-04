Gideon van Meijeren fileert ‘onrechtmatige aanhouding’ Willem Engel: ‘Handboeien niet nodig en legitimatie verplicht’

Viruswaarheid-grondlegger Willem Engel is vandaag weer opgepakt. De politie reed hem klem nabij Nijmegen. Hij zou namelijk in strijd met de afspraken gehandeld hebben over zijn vrijlating. Hij mocht “geen uitlatingen doen op sociale media,” maar deed mee aan een gesprek voor Café Weltschmerz. Vervolgens werd hij vandaag volgens Gideon van Meijeren op onrechtmatige wijze in de boeien geslagen.

Toen Willem Engel vrijkwam beloofde hij geen uitingen te doen op sociale media. Hij presenteerde onlangs toch een programma voor Café Weltschmerz, maar dat had natuurlijk geen probleem moeten zijn. Hij had immers geen algemeen mediaverbod, maar alleen een sociale media-verbod.

Dat is in ieder geval de interpretatie van Engel en de zijnen. Het OM denkt daar duidelijk heel anders over. Want toen hij vandaag rustig met zijn vriendin nabij Nijmegen reed werden de twee opeens klemgereden door de politie. Engel moest uitstappen, werd in de boeien geslagen, en werd vervolgens meegenomen naar het bureau. Welk bureau dat precies was wilden de agenten niet zeggen.

Gideon van Meijeren: onrechtmatig handelen van de politie

Volgens FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren is de aanhouding van Willem Engel op onrechtmatige wijze gebeurd. Want de twee agenten die Engel aanhielden werden gevraagd om identificatie. Zij weigerden die te geven omdat, en ik citeer, “dat niet hoeft.”

Vervolgens sloegen ze Engel in de handboeien, terwijl er helemaal geen enkele reden was om te geloven dat hij gewapend was of dat hij zich zou verzetten. Kijk maar:

Dit zijn praktijken die thuishoren in een dictatuur. Onderweg naar Nijmegen worden we weer van straat geplukt. Hij heeft woensdag alle social media apps verwijderd van zijn telefoon en heeft niets geuit op social media. pic.twitter.com/5HzeW9QGa0 — Dorien Rose Duinker (@dorienrose) April 3, 2022

Van Meijeren gaat op Twitter in op het gedrag van de politie en concludeert als afgestudeerd jurist dat de politie zeer ernstig de fout is ingegaan. Toen Engel de agenten om identificatie vroeg hadden ze die namelijk wel degelijk moeten geven. En handboeien moeten alleen gebruikt worden in extreme situaties. Niet als je iemand aanhoudt die keurig netjes doet wat je van hem verlangt.

Op 1:11: verzoekt Engel de agenten zich te legitimeren. Reactie: dat hoeft niet. Ambtsinstructie voor de politie (art. 2): dat moet wel. O.b.v. jurisprudentie geldt een uitz. op de legitimatieplicht bij (dreiging van) acuut gevaar, maar daar is hier evident geen sprake van. https://t.co/YbdYkIKUvO pic.twitter.com/jg4hYUWAXv — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) April 3, 2022

“Kortom,” schrijft Van Meijeren dan ook, “dit machtsvertoon lijkt in alle opzichten onrechtmatig.” Omdat hij – anders dan het gros van de Kamerleden – dat wél een probleem vindt wil hij hierover in debat met de minister dan wel staatssecretaris. Daartoe heeft hij dan ook Kamervragen ingediend.

Wat dit volgens Van Meijeren nog erger maakt is dat dit gedrag niet op zichzelf staat. Hij ziet dat “andersdenkenden” die ingaan tegen de mainstream systematisch monddood en geïntimideerd worden door de autoriteiten.