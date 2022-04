Dag Sinterklaasje, dahaag, dahaag! Lilianne Ploumen stopt als PvdA-leider én als Tweede Kamerlid

Glorieus nieuws voor de PvdA én natuurlijk voor iedereen die wil dat dat de PvdA iets van een vuist vormt tegen het wanbeleid van het kabinet: partijleider Lilianne Ploumen stopt ermee. Ze wil niet langer fractieleider zijn én verlaat de Tweede Kamer zelfs helemaal. Geweldig.

Toen Lilianne Ploumen lijsttrekker werd van de PvdA wist iedereen al meteen wat dit betekende. Nou ja, iedereen behalve de PvdA-top. Want die dachten blijkbaar echt dat ze nog iets positiefs voor elkaar kon krijgen.

Maar goed, wij – mensen met gezond verstand – zagen van afstand aankomen waar dit heenging. Deze vrouw heeft nul charisma. Ze is een slecht spreker. Ze begrijp niets van wat gewone mensen drijft. En heeft ook nog eens een enorm gebrek aan moed (of een rechte rug). Mevrouw zou er dus zeker niet in slagen om de PvdA terug naar de politieke top te brengen.

Nou is dat niet zo erg – want de PvdA is een foppartij – maar voor de burgers zelf zou het toch wel goed zijn als de oppositie in ons land a) échte oppositie is en b) effectief is.

Ploumen: ‘Deze rol past niet bij mij’

Vandaar dat ik vandaag heel blij ben met het heugelijke nieuws dat Ploumen het voor gezien houdt. Ja, dat lees je goed. Mevrouw de salonsocialist heeft in een verklaring laten weten dat het einde oefening voor d’r is. En niet alleen als partijleider, maar ook als Tweede Kamerlid in het algemeen.

“Het leiderschap van de partij [past] niet goed bij mij,” aldus Ploumen in haar statement. Daarom concludeert ze dat ze “niet de ideale leider van onze partij ben.”

Goh.

“In de rol van partijleider is het belangrijk om leidend en opinie-vormend te zijn op alle onderwerpen,” stelt ze vervolgens. “Ik vind dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken en daarom treed ik terug.”

Klopt allemaal. ‘Leeg vat’ is een synoniem van ‘Lilianne Ploumen.’ Er zit niets in die vrouw. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Heel duidelijk wordt ze totaal gevuld door een grijze bestuursmuis. Maar voor de rest? Noppes, nada, niks.

Dus, veel plezier Lilianne, dahaag. We gaan je nooit missen. Het enige slechte nieuws? De kans dat ze opgevolgd wordt door een PvdA’er die de zorgen van burgers wel serieus neemt én daadwerkelijk oppositie voert tegen het wanstaltige kabinet is ongeveer nul.