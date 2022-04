Friese VVD’er Duk Pool maakt nep account om FNP in diskrediet te brengen

Blijkbaar heeft de Statenfractie van de VVD Fryslân heel veel last van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) dat het Statenlid Duk Pool een nep account op social media heeft aangemaakt om deze partij in een slecht dag licht te brengen. In een democratie gaat men met elkaar in debat een hoopt men met elkaar met woorden te overtuigen. Waarschijnlijk gaat dit de Friese VVD Statenfractie slecht af in de Friese Staten anders gaat men het niet zo vies spelen.

Statenlid Pool (VVD) heeft een nepaccount aangemaakt en deed zich als iemand anders voor om het FNP in diskrediet te brengen. Met dit nepaccount @fnpfoarfryslan ging Pool journalisten volgen. Dit treiter account heeft gevolgen gehad voor de FNP. Een lid van de FNP heeft zijn lidmaatschap opgezegd na een tweet van het nep account. In een reactie aan de Leeuwarder Courant laat fractievoorzitter Sijbe Knol van de FNP weten dat het vertrouwen in het betreffende statenlid zwaar geschaad is. “Dit gaat te ver in tijden van fake news.” Knol hoopt dat de VVD maatregelen neemt tegen dit statenlid.

Het aanmaken van een nep account is laf en totaal niet integer. In een tijd dat de kiezer massaal het vertrouwen verliest in de politiek kan dit echt niet. Dit voorval helpt ook niet om het vertrouwen terug te winnen en doet onze democratie veel schade toe. Pool zegt in de Leeuwarder Courant dat deze actie als een grapje moet worden gezien. “Er zit wat frustratie over de wolven en dan doe je zulke dingen”, zegt Pool. “Het had niet gemoeten. Verder wil ik er niet te veel over zeggen.”

Durk Pool treedt terug als Statenlid voor de VVD na ophef over het nepaccount dat hij aanmaakte op Twitter: 'Er is een grens overschreden' https://t.co/PEzyEtOnus — Friesch Dagblad (@frieschdagblad) April 7, 2022

Pool heeft inmiddels de juiste conclusie getrokken en is opgestapt. De verhoudingen in de Staten van Fryslán staan nu op scherp.