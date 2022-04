PVV’er Harm Beertema roept partijkiezers op om FNV-lidmaatschap op te zeggen: “Rode sjaaltjes-fossiel”

Het gaat bepaald niet goed met vakbond FNV Bondgenoten. Want hoewel de vakbond nog steeds met het kabinet mag praten alsof het alle werkenden representeert is feitelijk de grootst mogelijke onzin. Er is namelijk een echte leegloop bij de FNV. PVV-Tweede Kamerlid Harm Beertema is daar blij mee – maar vindt dat er nog een schepje bovenop gedaan kan worden door de mensen die zijn partij steunen.

Volgens De Telegraaf is het één en al kommer en kwel bij FNV, de grootste vakbond van ons land. De interne verhoudingen zijn totaal verziekt, er is grote weerstand tegen het nieuwe pensioenakkoord en – oh ja – leden lopen ook nog eens massaal weg. Een hoop mensen vinden namelijk – niet schrikken – dat de FNV hen helemaal niet meer vertegenwoordigt. Het is een bureaucratisch conglomeraat geworden van asgrauwe halve-ambtenaren. Met de bescherming van arbeiders heeft het allemaal niets meer te maken.

PVV’er Harm Beertema: ‘Zeg je lidmaatschap op!’

Voor sommige mensen is dit allemaal vreselijk nieuws. Maar niet volgens Harm Beertema. Het Tweede Kamerlid voor de PVV vindt het namelijk príma. Sterker nog, hij roept PVV-kiezers, die nog steeds lid zijn van FNV, op om hun lidmaatschap alsnog op te zeggen.

“Omgangsvormen moeten beter in FNV,” schrijft hij over enkele gedachten van FNV’ers over wat er intern allemaal aan schort, “niet meer op de persoon spelen. Zélf vindt FNV elke PVV-stemmer een racist en fascist. Die wordt buitengesloten.”

“Dus,” gaat hij verder, “mocht je als PVV’er nog lid zijn van dit rode sjaaltjes-fossiel, opzeggen kan hier.” Vervolgens linkt hij naar een pagina waar mensen snel en gemakkelijk hun lidmaatschap kunnen beëindigen.

Omgangsvormen moeten beter in ⁦@FNV⁩; niet meer op de persoon spelen. Zélf vindt ⁦@FNV⁩ elke #PVV-stemmer een racist en fascist. Die wordt buitengesloten. Dus mocht je als #PVV’er nog lid zijn van dit rode sjaaltjes-fossiel, opzeggen kan hier: https://t.co/XDHZ7qJNCn pic.twitter.com/XQvNDHrkmr — Harm Beertema (@harmbeertema) April 8, 2022

Zo, die kan de FNV in zijn zakje steken.