PVV’er Leon de Jong fileert kabinet: ‘Ze misbruiken de oorlog in Oekraïne!’

PVV-Tweede Kamerlid Leon de Jong zegt dat het kabinet de oorlog in Oekraïne misbruikt om een geschift stikstok- en klimaatbeleid op te leggen aan de samenleving. “Een ongekende schande!” vindt hij.

De laatste dagen horen we steeds dat “we” het maar moeten accepteren dat de inflatie volkomen uit de hand loopt. Dat komt immers door de oorlog in Oekraïne. Vandaag kwam daar bij dat het óók prima moeten vinden dat het kabinet ons vertelt dat we minder gas moeten gebruiken (het huis niet warmer maken dan 19 graden), én dat we straks in de zomer de airco zo weinig mogelijk moeten gebruiken. Want oorlog in Oekraïne.

PVV’er Leon de Jong prikt gemakkelijk heen door die praatjes. Want, zegt hij, het kabinet had deze plannen al lang, en wist ook van de inflatie (die uit de klauwen zou lopen door het coronabeleid).

“[Het] kabint misbruikt de oorlog in Oekraïne,” stelt De Jong dan ook. “Om goed te praten dat er wel 60 miljard extra gaat naar klimaat- en stikstofbeleid maar dat onze eigen mensen kunnen fluiten naar echte compensatie voor enorme inflatie. Daardoor in zware financiële problemen komen. Een ongekende schande!”

Kabinet misbruikt oorlog in Oekraïne. Om goed te praten dat er wel 60 miljard extra gaat naar klimaat- en stikstofbeleid maar dat onze eigen mensen kunnen fluiten naar echte compensatie voor enorme inflatie. Daardoor in zware financiële problemen komen. Een ongekende schande! pic.twitter.com/oc0f6j7ia5 — Léon de Jong (@leondejong) April 2, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Natuurlijk valt daar helemaal niets tegen in te brengen. Maar ja, dat maakt het kabinet allemaal niets uit. Want als puntje bij paaltje komt stemmen burgers toch wel weer op dezelfde heersende kliek “omdat de alternatieven zo onbeleefd!” zijn.