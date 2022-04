Separatisten claimen inname havenstad Marioepol

Het veelbesproken Marioepol waar de Nazi’s van de Azovmilitie zetelt is ingenomen. De Russische separatisten claimen het centrum van Marioepol ingenomen te hebben. Als dit echt waar is dan is één van de hoofddoelen van de Russische President Poetin behaald.

Er zitten nog Oekraïense verdedigers in ondergrondse gangen, volgens separatistenleider Edoeard Basoerin van de ‘volksrepubliek’ Donetsk. Volgens Kiev is Marieopol nog steeds in Oekraïense handen. Zoals vaker in deze oorlog weet je nooit wat waar is dus we moeten ook bij dit nieuwsbericht nog een slag om de arm houden.

Wat we wel weten is dat de Azov milities huishielden in Marioepol. De Azov bataljons zijn gefinancierd door crowdfunding, en door Oekraïense oligarchen: rijke zakenlieden die heil zagen in een onafhankelijk Oekraïne. Het verhaal gaat ook dat Oligarchen er ook een privéleger op nahielden. Het embleem van Azov bestaat uit een variant op de zogeheten wolfsangel, een heidens symbool dat in de Tweede Wereldoorlog graag door de SS werd gebruikt. Daarnaast weten we dat deze milities niks hebben met Joden, Russen en holebi’s. Mensenrechten kun je ook niet terugvinden in het woordenboek van de Azovmilitie.

De Azov milities die Marioepol verdedigen hebben volgens de separatisten een schip in de haven in brand gestoken. De separatisten beweren dat de Azov militie weer gebeurtenissen in scene zetten; “beelden via westerse media die de rebellen en Russen in diskrediet moeten brengen. Er zullen daarom binnenkort foto’s van gedode bemanningsleden van het in brand gestoken schip worden verspreid en hun dood wordt in de schoenen geschoven de separatisten”. Aldus de separatistenvoorman. Ook de separatisten beschuldigen de regering in Kiev ervan mensenrechtenschendingen in de schoenen te schuiven van de Russen of van de separatistische milities uit de Donbas.