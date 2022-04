Volt-baas Laurens Dassen valt Macron: ‘Politiek die niets verantwoordt, dan is apathie niet gek’

Volt-leider Laurens Dassen vindt het niet gek – maar wel triest – dat vandaag één op de drie Fransen niet gaat stemmen. Want, stelt hij, onder het bewind van Emmanuel Macron is er een politiek gekomen die zich niet verantwoordt. Dan is apathie vanuit de burgers niet gek.

Vandaag is een grote dag in de Franse politiek. Nou ja, het kan een grote dag zijn. Want volgens de laatste peilingen zit Front National-leider Marine le Pen de huidige Franse president Emmanuel Macron op de hielen. De race is zó close dat de mainstream media zelfs toegeven dat een verrassing er absoluut in zit.

Dat is voor de elite natuurlijk al schokkend genoeg. Maar Laurens Dassen van Volt is het opgevallen dat er verwacht wordt dat maar liefst eenderde van de Fransen vandaag helemaal niet eens gaat stemmen. Het volk is boos én apathisch.

Dassen vindt dat niet gek. Want, zegt hij, “een politiek die informatie achterhoudt en zelf niets hoeft te verantwoorden, en burgers ondertussen álles; dan is vervreemding niet gek.”

Het is opmerkelijk dat Dassen Macron zo publiekelijk afvalt want Macron is één van de Grote Leiders van de pro-Europese beweging waar ook Volt deel van uitmaakt. Hem bekritiseren komt toch een beetje neer op het bekritiseren van de héle eurofiele elite; de elite waar Volt zelf uit voortkomt. Want ja, het zijn natuurlijk gewoon een soort van D66-kindertjes in de politiek.

Zo zie je maar weer dat zelfs wat populisme het eurofiele partijkartel niet vreemd is.