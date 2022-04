Vrouwenhatende acteur Thijs Römer beledigt Caroline van der Plas (BBB): “Wat een koe”

De linkse acteur en zelfverklaarde opiniemaker Thijs Römer is woedend dat Caroline van der Plas (BBB) een debat wil over het vertrouwen van burgers in de politiek. Als antwoord op haar aankondiging dat ze zo’n debat heeft aangevraagd reageert hij op schofterige wijze. “Wat een koe,” schrijft hij namelijk op Twitter.

In de Tweede Kamer gaf Caroline van der Plas deze week aan dat er iets moet gebeuren aan het vertrouwen van Nederlanders in de politiek. Dat is namelijk niet-bestaand. En nee, dat kan zo niet meer. Volgens haar komt dit doordat “mensen die de waarheid vetellen” weg moeten, zie Mona Keijzer, terwijl “mensen die niet de waarheid vertellen mogen blijven.”

“Deze crisis,” zei Van der Plas, “moeten we aanpakken.” Daarom wil ze een debat, dat gaat ze komende dinsdag aanvragen.

Thijs Römer misdraagt zich vreselijk

Daar kun je het mee eens of oneens zijn – nou ja, eigenlijk vooral eens, gezien de situatie in ons land. Maar Thijs Römer denkt daar anders over. De acteur werd om totaal onbekende redenen namelijk woest toen hij Van der Plas’ oproep zag en ging vervolgens over de rooie.

“Wat een intens triest en dom bericht,” reageerde hij. “Wat een hersenloos geloof in je eigen belang. Wat een koe.”

Wat een intens triest en dom bericht. Wat een hersenloos geloof in je eigen belang. Wat een koe. https://t.co/XzuFk5KOtl — Thijs Römer (@thijsromer) April 8, 2022

Dat Thijs Römer links is weten we al langer. Maar dat hij zich zo laat gaan op Twitter, nou, dat komt toch een beetje als een verrassing. Want uit deze opmerking blijkt natuurlijk niet alleen een enorme haat voor Caroline van der Plas, maar ook een enorm denigrerende visie op vrouwen in het algemeen. “Koe” is immers een scheldwoord dat je echt alleen gebruikt voor vrouwen – en dan het liefst ook nog voor vrouwen die wat te veel wegen.

Misselijk gedrag, maar ja, je zult Deugend links hier niet over horen omdat Van der Plas niet één van hen is en Römer wél. Je mag best een vrouwonvriendelijke hater zijn… zolang je maar socialist bent en alle linkse Deug-hobby’s deelt.