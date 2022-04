Wybren van Haga gaat los op Hugo de Jonge: ‘Nederland moet beschermd worden tegen deze tiran’

“Hugo de Jonge verdient het om met pek en veren de Tweede Kamer uitgejaagd worden.” Dat stelt Wybren van Haga. Tijdens zijn inbreng bij het debat over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden en De Jonges vele leugens daarover eiste hij dan ook dat de man opstapt. Als niet goedschiks, dan maar kwaadschiks (door weggezonden te worden door het parlement).

Tijdens zijn inbreng bij het Tweede Kamerdebat over de mondkapjesdeal – waarmee De Jonge zich actief bemoeide, maar daar later over loog tegen media én de Kamer – veegde BVNL-leider Wybren van Haga de vloer aan met Hugo de Jonge.

#HugodeJonge verdient het om met pek en veren de Tweede Kamer uit gejaagd te worden. Nederland moet beschermd worden tegen de machtsbeluste, tirannieke neigingen van de man die er twee jaar lang zichtbaar van genoten heeft om Nederland murw te slaan en op de knieën te dwingen. pic.twitter.com/5lOeeBwU5s — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) April 7, 2022

“Ik heb in de afgelopen twee jaar meerdere moties van wantrouwen ingediend vanwege het machtsmisbruik, de disproportionele maatregelen, het gebrek aan transparantie en de onvoorstelbare nevenschade die is berokkend,” begon Van Haga zijn speech. “Ondernemers werden tot wanhoop gedreven door een lockdown in te stellen waarbij ten onrechte de detailhandel, horeca, kappers, sportscholen en andere ‘niet-essentiële’ bedrijven dicht moesten. Het rapport waaruit bleek dat de lockdown 520.000 gezonde levensjaren zou kosten werd verzwegen.”

En zo ging hij door met het samenvatten van het wanbeleid van het kabinet – en met name van De Jonge de afgelopen coronajaren. Scholen gingen dicht, jongeren werden een depressie in gejaagd, en vervolgens kregen ongevaccineerden ook nog eens “de schuld van de pandemie.”

De Jonge moet weg

Vervolgens maakte Van Haga de sprong naar mondkapjes. “Ja voorzitter, de mondkapjes. Er was verzuimd voldoende beschermingsmiddelen in te kopen, en een CDA-vriendje zonder ervaring in hulpmiddelen, maakte een megawinst van ons belastinggeld. De concurrentie werd uitgeschakeld. De aanbestedingsprocedure werd opzij gezet. Privémail werd tegen de regels in gebruikt, en de minister ontkende dat hij zich met deze corrupte deal bemoeide, en nu blijkt hij de aanjager van deze megadeal.”

“Hierover heeft hij dus gelogen,” concludeerde Van Haga.

Ambtenaren, ging hij verder, gaven aan dat de deal niet nodig was, “dat Van Lienden niet door het reguliere selectieproces kwam, dat de kwaliteit slecht was, en dat er sprake was van eigen gewin.”

“Het handelen van De Jonge is huiveringwekkend,” zei Van Haga. “Het vertrouwen is weg. Ik had anderhalf jaar geleden gelijk toen ik Hugo de Jonge probeerde te stoppen en nu krijg ik alsnog gelijk. Ik zal namens BVNL een motie van wantrouwen indienen in de tweede termijn.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het lijkt er voorlopig op dat er meerdere partijen zijn die vandaag ook hun wantrouwen zullen uitspreken in De Jonge. Maar de coalitiepartijen houden de rangen nog steeds gesloten. Als dat zo blijft kan De Jonge deze dag wel degelijk overleven.