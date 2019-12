2019 kan de geschiedenisboekjes in als het jaar dat Nederland definitief haar nuchterheid verloor

Ooit bestond er nog zoiets als Hollandse nuchterheid. Het was een veelgehoord vooroordeel waar wij Nederlanders bekend om stonden. Die ‘kaaskoppen’ laten zich niet snel gek maken. Maar van dat vooroordeel is sinds 2019 niks meer van over.

Zo waren er een stel kornuiten vooral bezig met het scoren van deugpunten, waarbij ze al hun logische weldenkendheid lieten varen. Neem bijvoorbeeld RTL. De televisiezender besloot om de horrorfilm Sint van de buis te halen, want Zwarte Piet. Stel je toch eens voor dat de beroepsgekwetsten dat weleens zouden kunnen opvatten als een belediging. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Deugpuntje voor RTL!

Of neem Monica de Boer. De D66-coryfee maakte zichzelf onsterfelijk belachelijk door tijdens een debat in de Tweede Kamer, over het woordje ‘bemanning’ te vallen. ‘Bemensing’ moest dat volgens De Boer zijn, want seksisme. Deugpuntje voor de moraalridders van D66!

Maar Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, spant toch echt de kroon. Zij is namelijk van mening dat zelfs onschuldig kinderspeelgoed ook al seksistisch is. En daar moeten we natuurlijk met z’n allen vanaf. Deugpuntje voor de minister en dus voor het kabinet!

En dan hebben we het nog niet eens gehad over Sylvana Simons die wiskunde wil ‘dekoloniseren‘, het spandoek van NEC en een of andere ‘Sylvana-oma’ die terugverlangt naar het communisme.

Zet al deze idioterie op een rijtje en je realiseert: de Hollandse nuchterheid is spoorloos verdwenen. Wellicht is het een idee voor alle beleidsmakers om zich wat minder bezig te houden met het scoren van deugpunten en zich meer bezig houden met het bedenken van oplossingen voor talloze problemen, zoals het politietekort. Daar wordt iedereen beter van.

Laat 2020 het jaar zijn waar de Hollandse nuchterheid weer terugkeert in ons kneuterige kikkerlandje. Gelukkig nieuw jaar aan u allen!