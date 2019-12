Brexitverkiezingen: verpletterende kritiek op Labour-leider Jeremy Corbyn door oud-premier Tony Blair

De verpletterende nederlaag van Jeremy Corbyn’s Labour tijdens de Brexitverkiezingen galmt na in Londen. In de laatste weken voor de verkiezingen leek Corbyn het de Conservatieven nog moeilijk te gaan maken, maar de Britse kiezer strafte zijn partij vervolgens genadeloos af. De Conservatieven werden de grootste en behaalden een absolute meerderheid. Oud-Labour leider Tony Blair hekelt de in ongenade geraakte Corbyn, die volgens hem “moet aftreden”, via het Parool.

Ik was vorige week verrast over de (voor mij) onverwachte overwinning van de Conservatieven. Dat de partij van Boris Johnson de grootste zou worden bleek al wel uit de peilingen, maar dat het verschil zó groot was had ik zeker niet verwacht. Aan de Conservatieven is het nu de taak om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te loodsen zonder daarbij al te zware averij op te lopen.

Bij Jeremy Corbyn hebben de Brexitverkiezingen echter behoorlijk wat averij veroorzaakt en heeft hij het zwaar na de desastreuze nederlaag. De Britse kiezer heeft haar buik vol van Corbyn en zelfs oud-partijgenoten bekritiseren hem nu in het openbaar. Waarschijnlijk duurt het daarom niet lang meer voordat Corbyn het veld ruimt.

Onder meer oud-premier en Labour-coryfee Tony Blair gaf partijleider Corbyn een fikse veeg uit de pan vanwege de nederlaag:

“De overname van Labour door extreemlinks heeft de partij veranderd in een veredelde protestbeweging met sekteachtige trekjes die onmogelijk een geloofwaardige regering kan vormen,”

Volgens Blair is zijn partij heimelijk ‘gekaapt door extreemlinks’, waardoor de beweging zelfs ‘sekteachtige’ trekjes vertoont.

Het is overduidelijk dat Blair daarmee doelt op partijleider Jeremy Corbyn en zijn vertrouwelingen, die zijn politieke tegenstanders onjuist bejegend en zelfs van antisemitisme wordt beschuldigd. Volgens Blair moeten de mensen bij Labour daarom binnenkort ‘een keuze’ gaan maken, waarmee de oud-premier natuurlijk doelt op een mogelijke leiderschapswissel:

“De keus waar Labour nu voor staat is zichzelf te vernieuwen als serieuze, progressieve tegenstander van de Conservatieven in de strijd om de macht in Groot-Brittannië, of zich daaruit terug te trekken en op termijn vervangen te worden door iets anders.”

Mogelijk is Labour en de Britse kiezer binnenkort verlost van de intrigant.