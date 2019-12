Column Jan Roos: ‘FvD wordt grootste in 2020′

‘Wat doe jij op derde Kerstdag’, werd mij gevraagd. “Genieten dat de eerste twee voorbij zijn”, antwoordde ik. Het zal te maken hebben met mijn gemoedstoestand in deze donkere dagen, maar ik ben altijd blij als al dat gedoe weer voorbij is. Nu nog even richting Oud & Nieuw werken en vanaf 2 januari kunnen de feesthoedjes weer voor lange tijd richting zolder. Dit is natuurlijk wel mijn laatste schrijven van dit jaar, dus ik ontkom er niet aan om 2019 tegen het licht te houden. En ik moet zeggen, het is erg dubbel. Aan de ene kant stemt het allerminst vrolijk, maar aan de andere kant hoor je wel de trommels van verandering steeds harder slaan.

Ik merk dat dit jaar bij veel mensen de ogen zijn geopend. Dat is fijn, want de rode pil geeft mensen inzicht, maar het helpt natuurlijk niet bepaald in je levensvreugde. Opeens zie je dingen waarvan je triest wordt en je ogen opnieuw sluiten voor alle ellende is geen optie. Toch moet ik erkennen dat het steeds openlijkere gevecht dat wordt geleverd tegen de oorspronkelijk bewoners, cultuur en tradities van dit land, geen windeieren legt. Steeds meer mensen hebben behoefte aan een grootschalige revolutie. En die revolutie gaat er zeker komen. Je merkt het bijvoorbeeld aan die uitzending van KRO-NCRV waar islamfasciste Laura Hansen als een lief onschuldig kalifaatmeisje kritiekloos wordt geïnterviewd. Vrijwel niemand trapt nog in deze staatspropaganda. Van links tot rechts wordt er met afwijzing op gereageerd. De roep om sanering van de NPO is nooit zo luid geweest.

Toch ben ik bang dat het komende jaar veel onzekerheid gaat brengen. Het vertrouwen in de overheid, de rechtsstaat, de politiek, het koningshuis en de media zal verder afnemen. Identiteitspolitiek, criminaliteit, immigratie, klimaathysterie, oikofobie en polarisatie zal toenemen. En dan hebben we het nog niet eens over de economie, want als je de kenners mag geloven staat er een gigantische crisis te wachten. Maar ook dat kan een voedingsbodem zijn om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen.

Voorspellingen voor het jaar 2020:

FVD wordt de grootste in de peilingen

AZ wordt kampioen

Ollongren komt niet meer terug als minister

Rutte3 valt over kleinigheid

Meer demonstraties en opstanden

Economische crisis

Nederlands elftal haalt halve finale EK

Schandalen koningshuis

Oplage kranten en kijkcijfers dalen