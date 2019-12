Heeft even geduurd: Paus schaft geheimhoudingsregels rond kindermisbruik af

Paus Fransiscus heeft vandaag een belangrijke pauselijke regel afgeschaft, namelijk die van de geheimhouding rondom kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De pauselijke geheimhouding was namelijk ook van kracht bij gevallen van kindermisbruik. Maar niet langer!

De kerk hanteert al lange tijd een zwijgplicht en geheimhoudingsregels, die het de autoriteiten moeilijk maken om fatsoenlijk onderzoek te verrichten. Medewerkers van de kerk verschuilden zich juist achter deze regels, want dat is natuurlijk mooi makkelijk. Natuurlijk waren de regels daar niet voor bedoeld en lijkt het collectief zwijgen de kerk juist meer schade te berokkenen. Vandaar dat Paus Fransiscus nu heeft besloten dat in gevallen van kindermisbruik, de verdenking ervan en het onderzoek ernaar, de regels niet van kracht zijn.

Vanaf nu zal het Vaticaan ook foto’s van kinderen van 18 jaar oud of jonger als kinderpornografie beschouwen, terwijl dit eerst nog 14 jaar of jonger was. Hier is zelfs al een priester voor veroordeeld. Daarnaast lijkt men vanuit het Vaticaan ook andere serieuze stappen te zetten om het probleem, of in ieder geval de daders, aan te pakken. Zo werd de onschendbaarheid van aartsbisschop van Frankrijk Luigi Ventura al ingetrokken. Hij wordt namelijk verdacht van kindermisbruik en diende vandaag zijn ontslag in.

Het komt allemaal wat traag opgang bij het Vaticaan en het heeft wat mij betreft ook veel te lang geduurd. Maar dit lijken mij toch aardige aanpassingen die ervoor kunnen zorgen dat de kerk zich ontdoet van dergelijke viespeuken.