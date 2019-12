Ja hoor! Mark Rutte snapt niet dat de boeren weer geprotesteerd hebben

Alsof de situatie omtrent onze boeren al niet erg genoeg is! Het begint zowaar op een ware rollercoaster te lijken en niemand weet meer waar hij of zij aan toe is. Als klap op de vuurpijl gaf onze minister-president Mark Rutte aan dat hij de nieuwe protestacties van afgelopen woensdag niet begrijpt.

De boeren lieten gister weer eens van zich horen. Op verschillende plekken in Nederland kwamen boeren bijeen om opnieuw hun zorgen te uiten. Mark Rutte zat gisteravond aan tafel bij Jeroen Pauw. Daar verklaarde hij het gevoel en de zorgen van de boeren te snappen, maar daarentegen snapte hij niets van de nieuwe protesten.

“Om te beginnen, de grote protesten in oktober snapte ik heel goed. De boeren maakte zich al zorgen vanwege allerlei problemen uit het verleden en daar komt nu weer de stikstof bij. Ik snap heel goed dat ze zorgen hebben en soms het gevoel hebben dat ze alleen staan. Dat staan ze niet, de samenleving steunt ze. Maar ik snap dat gevoel. Dit vond ik ingewikkelder vandaag, omdat we maandag een gesprek hadden in het Catshuis met de boeren. Dat heeft gister geleid tot een soort overeenkomst. We hebben afspraken gemaakt, die moeten nog wel worden uitgewerkt, maar er zijn afspraken. Dus ik had vanmorgen wel even zo’n wenkbrauwoptrekmoment dat ik dacht: waarom nou dit als we die afspraken hebben?”