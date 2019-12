Korpschef Erik Akerboom flirt met Marokko: ‘Dank voor assistentie bij opsporen Taghi’

Met de arrestatie van Ridouan Taghi -‘s lands meest gezochte crimineel- lijkt de verhouding tussen Nederland en Marokko enigszins verbeterd. Korpschef Erik Akerboom flirt zelfs openlijk met de Marokkaanse veiligheidsdiensten.

Op het LinkedIn-profiel van Akerboom is een door hem geschreven lovende recensie over de Marokkaanse veiligheidsdiensten te lezen. Hoe de Marokkanen de Nationale Politie in Nederland hebben geholpen laat Akerboom daarbij in het midden.

De eenzijdige liefdesverklaring van Akerboom is opvallend omdat Nederland al jaren is verwikkeld in een diplomatieke ruzie met het Noord-Afrikaanse land. Akerboom wilde zelf dan ook niet bevestigen dat hij de Marokkaanse veiligheidsdiensten had bedankt voor hun diensten.

Bij monde van een woordvoerder werd de berichtgeving bevestigd nadat de Marokkaanse krant Hespress over de lofzang van Akerboom publiceerde.

De Marokkaanse topcrimineel Ridouan Taghi werd vorige week maandag in Dubai opgepakt en twee dagen later naar Nederland gebracht. Hij wordt verdacht van meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Taghi zou daarvan de opdrachtgever zijn. Hij wist jarenlang uit handen van politie en justitie te blijven.