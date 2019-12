Minister Hoekstra: ‘slachtoffers kinderopvangtoeslag-affaire nu bijna allemaal gecompenseerd’

De Belastingdienst heeft volgens minister van Financiën Hoekstra bijna alle slachtoffers van de kinderopvangtoeslag-affaire gecompenseerd. 280 Van de 287 gezinnen hebben inmiddels hun compensatie ontvangen.

De Belastingdienst heeft (terecht) flink veel shit over zich heen gekregen. Bij die 287 ouders waren er toch een aantal die hun hele leven verwoest hebben zien worden door deze toestanden. Dat de Belastingdienst de belofte, van compensatie voor de slachtoffers vóór Kerstmis, is nagekomen, mag dan ook wel even worden benoemd!

De zeven ouders die nog niets hebben ontvangen konden niet worden bereikt en hadden geen rekeningnummer dat door de Belastingdienst te achterhalen was. Ze doen er naar eigen zeggen echter alles aan om ook met hen in contact te komen. Al met al zijn ze wat dit betreft dus goed bezig.

Niet dat deze compensatie het wanbeleid bij die instantie ineens rechttrekt, verre van. Er moet nog héél wat veranderen voor het vertrouwen in de Belastingdienst weer is hersteld. Maar dit is een prima eerste stap op weg naar dat herstel. Of nou ja, eigenlijk is het een ‘tweede stap’, als we het vertrek van staatssecretaris Menno Snel (D66) meerekenen.

Als minister Hoekstra echt wil werken aan het vertrouwensherstel bij de Belastingdienst, dan zullen er misschien wel een aantal ambtenaren het veld moeten ruimen. Want dat deze heksenjacht zo lang heeft door kunnen gaan ligt echt niet alleen aan een autoritaire staatssecretaris. Het opsturen van zwartgelakte dossiers is eerder het perfecte voorbeeld van het tegenovergestelde. Ik denk niet dat een staatssecretaris daar goedkeuring voor had gegeven omdat hij ook wel door moet hebben gehad dat zo’n stunt flinke negatieve publiciteit zou genereren. Vandaar dat sommige ambtenaren het de komende weken flink benauwd kunnen gaan krijgen. Hoekstra heeft namelijk ambities voor het premierschap.