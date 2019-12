Moedige Grapperhaus: indien nodig komt hij met een TOTAAL VUURWERKVERBOD

Als de komende jaarwisseling zo onrustig wordt als die van vorig jaar sluit minister Grapperhaus niet uit dat hij opnieuw een totaal vuurwerkverbod zal voorleggen aan de Tweede Kamer. Een prima idee. Schaf al het vuurwerk maar af. Het zorgt alleen maar voor overlast.

De CDA’er zegt tegen De Telegraaf dat het toegestane vuurwerk het afgelopen jaar “al gelimiteerd” is en dat “verboden per gemeente mogelijk gemaakt [zijn].” Maar, zegt hij, “als dit niet genoeg is ga ik met voorstellen terug naar de Tweede Kamer.” Op dat moment “moeten we ons de vraag stellen: hoe gaan we verder met legaal vuurwerk?”

Voorlopig denkt hij dat het eerst en vooral van belang is om de onrust te bestrijden door excessief drank- en drugsgebruik tegen te gaan rond de jaarwisseling. Er worden, zegt hij, met name veel problemen veroorzaakt doordat idiote mafketels drank vervangen met “pepmiddelen.” “Daardoor worden mensen nog onhandelbaarder en dat zijn ze om 6 uur ‘s morgens nog,” zegt de minister, waarna hij een duidelijke boodschap heeft voor de zich misdragende Nieuwjaarstokkies:

“Doe normaal. Beheers je.”

Daarnaast zegt hij ook dat je echt niet “met een sterretje ranja” op straat hoeft te staan,” maar dat je je ook weer niet hoeft te misdragen. “Dat je niet helemaal losgaat op drank en pillen en een last voor je omgeving wordt.”

Nou, daar ben ik het dus niet helemaal mee eens: ja, het is wél de bedoeling dat je maximaal met een sterretje op straat staat. Die ranja kan natuurlijk vervangen worden door champagne, wijn of bier, maar vuurwerk mag helemaal afgeschaft worden. Zoals wij eerder vandaag berichtten zorgt vuurwerk niet alleen voor overlast, het is ook nog eens levensgevaarlijk. Letterlijk. En dan niet alleen voor de loser die het afsteekt, maar ook voor anderen in zijn omgeving.

