Monster: man sloeg 8 maanden oude zoontje van vriendin dood, beet zijn tepels eraf

Het is werkelijk ongelooflijk wat voor beesten er rondlopen in de wereld. En het ergste is dat we die beesten “mensen” moeten noemen.

Een Amerikaanse man uit de staat Missouri is gearresteerd. Hij wordt er namelijk van beschuldigd dat hij het acht maanden oude zoontje van zijn vriendin letterlijk dood heeft geslagen. Ook zou hij de tepels van het kind hebben afgebeten.

Het is ongelooflijk dat een mens dit kan doen. Sterker nog, een écht mens kán dit niet doen. Sylvester Knighten Jr., de dader, ís geen mens. Hij verloor zijn menselijkheid op het moment dat hij de baby op zo’n vreselijke manier mishandelde.

En hij is niet de enige. De moeder van het jongetje, de 31-jarige Danesha Cannamore, is ook schuldig. Waar Knighten Jr. beschuldigd wordt van zes strafbare feiten wordt zij beschuldigd van twee gerelateerd aan het in gevaar brengen van een kind.

Het stel werd woensdag gearresteerd toen de politie reageerde op een melding van een “bewusteloos kind.” De baby werd meteen naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed.

Volgens de politie gebruikte Knighten al “maandenlang” geweld tegen de arme baby én tegen zijn drie oudere zusjes van de leeftijd drie, zes, en tien jaar oud. Echter, op dinsdagavond liep het helemaal uit de hand — zelfs voor zijn brute maatstaven. Hij gooide het kind “van grote hoogte” op de grond. Op woensdagochtend rond 11 uur werd er vervolgens (pas) gebeld met het alarmnummer dat er een probleem was met een jong kind.

Uit de aangifte tegen de gek in kwestie blijkt ook dat de baby verschillende keren op het hoofd geslagen is door Knighten. Daarnaast had de maniak het jongetje verschillende keren gebeten in zijn hoofd, nek en gezicht. De tepels van het kind zijn zelfs afgebeten.

We kunnen alleen maar hopen dat deze walgelijke creaturen de rest van hun leven opgesloten worden. Wat een on-mensen.