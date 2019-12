Nederlandse musea doen nu aan vaginaal verantwoorde kunst: aankoop quotum!

Kijk aan! Naast kunst met de grote en de kleine ‘K’, hebben we nu eindelijk ook te maken met kunst met de grote ‘C': Cunst. Want vrouwen kunnen heus wel creatief, artistiek en échte kunstenaars zijn hoor! Vandaar dat diverse musea nu quota hanteren voor het aankopen van werken van vrouwelijke kunstenaars.

De reden voor dit debiele beleid kun je inmiddels praktisch dromen: vrouwen werden vroeger onderdrukt, dat is zielig, dus zetten we het kleine beetje vrouwelijke kunst nu prominent in beeld. Want een onderdrukte vagina is belangrijker dan de kwaliteit van het kunstwerk zelf.

Zelf zien de musea dat natuurlijk héél anders. Die gooien het op ‘andere perspectieven toevoegen aan de (kunst)geschiedenis’. Van de 28 Nederlandse musea die door de Volkskrant zijn onderzocht, hanteren er drie een specifiek quotum. 17 Andere musea zeggen wel ‘te streven naar meer evenwicht’ maar hebben hier geen concrete invulling aan gegeven.

Bij het Van Abbemuseum in Eindhoven maken ze het zelfs helemáál bont! Daar hanteerden ze sinds 1982 al een 50/50 man-vrouw-quotum maar denk je dat dat genoeg was? Zeker niet! Ze doen er gewoon een schepje bovenop en gaan nu zelfs af op gelijkheid in aankoopbedragen in plaats van het aantal kunstwerken. Dus schaffen ze een kunstwerk aan van een man voor een miljoen euro, dan kunnen daar zomaar vier kunstwerken van vrouwen à 250.000 euro naast kwakken. Dan ben je als museum toch niet meer met kunst bezig? Dat is puur ideologisch gedreven drek.