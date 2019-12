Peilingen: Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op fors verlies, behalen slechts 53 zetels

Het moeten mindere tijden zijn voor premier Mark Rutte en zijn coalitiegenoten in Den Haag. De coalitie staat net als in januari 2019 op slechts 53 zetels in de peilingen van Maurice de Hond (Peil.nl). De coalitiepartijen hebben echter wel 75 zetels in het parlement, maar kwakkelen al het hele jaar in de peilingen. Op geen enkel moment in het afgelopen jaar kon de coalitie op steun van een meerderheid van de kiezers rekenen.

Peilingen van 22 december 2019

Deze week zijn er volgens de peilingen van Maurice de Hond geen politieke verschuivingen waarneembaar in zijn peilingen. De resultaten van deze week zijn dus gelijk aan die van vorige week. Wel blijkt uit de bovenstaande tabel dat de coalitiepartijen in de Tweede Kamer een structureel probleem hebben. Dat probleem houdt ook lang aan: al het gehele jaar staat de coalitie op verlies in de peilingen.

De beste score van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gezamenlijk stamt ook alweer uit september van dit jaar. Tijdens die maand behaalde de coalitie nipt 61 zetels in de peilingen van De Hond. Bij lange na niet voldoende voor een meerderheid als er verkiezingen zouden zijn.

Verder lijkt de Partij voor de Dieren haar dieptepunt na het vertrek van oud-partijleider Marianne Thieme en het gedwongen vertrek van partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel te hebben overleefd. De partij verloor in oktober en november wat zetels, maar staat nu toch weer op 6 zetels, dat is één meer dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.