ROFLMIAUW! De vijf meest hilarische kattenmemes voor iedere gelegenheid

Het internet en katten: ze zijn even onafscheidelijk als Bassie & Adriaan of Rusland en oorlogsmisdaden. Ook in 2019.

Katten zijn geweldige beesten, zal iedere poezenbezitter kunnen beamen. Katten zijn echter nóg gaver, als je ze kan gebruiken op het internet om mensen voor joker te zetten met een meme. De onderstaande vijf plaatjes doen daar uitstekend dienst voor.

Wil je één zo’n meme gebruiken (bijvoorbeeld op Facebook of Twitter), rechtsklik dan op het plaatje en klik op “Opslaan als”. De rest wijst zich vanzelf.

Dus om de boel niet verder op te houden, is hier Popcornkat:

Op het internet is er best wel wat drama. Nogal veel zelfs. Hoe kan je aangeven dat je een discussie tegelijkertijd amusant én overbodig vindt? Simpel, door het als entertainment te beschouwen en lekker wat zoute popcorn weg te stouwen. Deze kat kan je daarbij helpen.

Of wat dacht je van de grinnikende kat?

Het internet is immers ook een plek waar nogal wat af te lachen valt. Dit beest kan jouw geweldige gevoel voor humor uitstekend uitdrukken, vermoed ik zo!

Haters gonna hate!

Laat de negative Nancy’s maar lekker zeuren, jennen en zich aanstellen. Jij bent geweldig, en jou interesseert dat allemaal geen ster. Dus strek je poten en loop triomfantelijk langs je zure tegenstanders. Haters gonna hate, indeed!

Ga gewoon even genieten van je echte leven!

Precies: weg bij dat scherm, stop met irritante reacties achterlaten en ga eens een luchtje scheppen. Vermoedelijk is dat beter voor alle betrokkenen. Damn, wat zijn katten soms toch ook slimme dieren!

Sommige dingen zijn niet bedoeld om te fotograferen, droeftoeter

Juist ja. We leven in social media-tijden, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook ál-les op Facebook moet gaan zetten. Sommige dingen zijn beter gewoon geheel te negeren!