Toenemende druk op asielopvang door gemeenten die overlast zat zijn

Nederlandse opvangcentra zitten ‘propvol’, zo weet de Telegraaf ons te vertellen. Er zouden volgens het COA maar liefst duizenden extra bedden bij moeten komen maar diverse gemeenten hebben daar serieuze twijfels over. De overlast is bij sommige gemeenten nu al te groot.

Paniek bij COA

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) krijgt het benauwd. Een zestal contracten met gemeenten over de asielopvang loopt in het jaar 2020 af. In het jaar daarop volgen er nog acht meer. Het COA dacht alles in eerste instantie rond te hebben en meende bij diverse gemeenten ‘gewoon’ te kunnen uitbreiden. Burgemeesters en wethouders hadden in sommige gevallen ook al akkoord gegeven. In het geval van het azc in Oisterwijk stak de gemeenteraad er echter een stokje voor. Die waren helemaal klaar met alle overlast.

De strijd

De gemeenteraad van Oisterwijk lijkt nu een belangrijke strijd te voeren, want als het hen lukt om het COA te overtuigen om niet langer overlast veroorzakende ‘veiligelanders’ in hun gemeente te parkeren, dan nemen die kansen voor andere gemeenteraden natuurlijk óók toe. Maar Oisterwijk staat niet alleen. Ook in de gemeente Weert is men het meer dan zat. Asielzoekers uit veilige landen worden daar al geweerd en er is besloten dat de resterende asielzoekers moeten vertrekken.

Door de beslissing in Weert (maar ook andere gemeenten) wordt het COA geconfronteerd met een nóg groter tekort aan bedden. Daar komt nog bovenop het personeelstekort van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waardoor praktisch het hele asielbeleid vertraging oploopt.

De druk neemt dus aan alle kanten toe. De politiek had eigenlijk al beslissingen moeten nemen, vertikt dat nog steeds en het zal niet lang meer duren of ze kúnnen niet anders. Ze lijken echter nog steeds niet echt met een oplossing te kunnen komen. Het kon wel eens uitlopen op een flink drama dus!