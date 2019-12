Kijk dan! Boeren belagen NOS-verslaggever en plakken hem vol met ‘NOS = fake news’-stickers

Het is chaos in Nederland door een massaal protest van boeren en bouwers tegen het kabinet, toegespitst op het desastreuze stikstofbeleid afkomstig van het Ministerie van Landbouw & Visserij. Op diverse snelwegen hebben boeren blokkades opgeworpen, zoals bij de grensovergang naar Duitsland aan de A1. De NOS rapporteert gretig over het protest, maar één van de NOS-verslaggevers kreeg maar weinig sympathie, via NOS.

De boeren gingen op het mediapark ook in gesprek met Marcel Gelauff van de NOS. De boeren verweten Gelauff dat de NOS ‘steeds linkser wordt’. Gelauff herkende zich niet in dat beeld en wilde hen evenmin een ‘groot gesprek’ gunnen om op de landelijke televisie de stikstofcrisis te bespreken “zodat alle Nederlanders écht weten hoe het zit”. De NOS-verslaggever bij het Mediapark kreeg daarom stickers opgeplakt met de tekst ‘NOS = fake news’.

Hilarisch, kijk maar eens hieronder:

Hilarisch moment net in het 1 uur @NOS Journaal: op ‘t Mediapark plakt boer grote fake news sticker op NOS-verslaggever pic.twitter.com/R66HBmr11I #boerenprotest #bouwprotest #boerenprotesten — Toon Sesink (@Toon_Sesink) December 18, 2019

Behalve de bovenstaande ludieke actie, voeren de boeren overal in het land actie. Grensovergangen van de autosnelwegen nabij Hengelo, Nijmegen en Groningen zijn door boze boeren geblokkeerd waardoor de handel deels is stilgelegd en grote verkeershinder wordt ervaren. Logistiek transport verloopt hierdoor via andere routes waardoor het nog drukker is dan anders.

Ondertussen wordt openlijk getwijfeld of Minister Carola Schouten (ChristenUnie) wel in staat is om de situatie in de hand te houden en de boeren te ontlasten. Dit wantrouwen is ook terug te zien in de Minister-ranking van Maurice de Hond. Door de lange duur van de stikstofcrisis is Schouten ondertussen gedaald van de meest populaire minister van het Kabinet Rutte 3 naar een 11e plek.

De actie van de boeren en de bouwers doet de economie natuurlijk wel wat pijn, maar valt in het niets met wat de Rijksoverheid over het land uitstort met het desastreuze Klimaatakkoord en het verstikkende stikstofbeleid. Het beleid is zelfs dermate hallucinant dat de acties van de boeren eigenlijk op conto van Minister Schouten vallen.

Momenteel wordt in de Tweede Kamer de stikstofproblematiek besproken tijdens de commissievergadering van het Ministerie van Landbouw en Visserij.