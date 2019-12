Wilders organiseert opnieuw kleurwedstrijd: Wie maakt de mooiste Mohammed tekening?

Geert Wilders organiseert opnieuw een cartoonwedstrijd rond de profeet Mohammed. In 2018 nam hij ook al het initiatief voor een wedstrijd, maar moest die toen noodgedwongen afblazen na bedreigingen.

De bedreigingen aan het adres van Wilders kwamen vorig jaar vooral uit Afghanistan en Pakistan. Het afbeelden en / of bespotten van de islamitische profeet wordt in sommige landen als een provocatie gezien.

In het overwegend islamitische Pakistan gingen vorig jaar duizenden woedende mensen de straat op om te protesteren tegen Wilders.

Via zijn Twitter-kanaal verwijst Wilders nu naar een Pakistaanse prediker die een zogeheten ‘fatwa’ over hem uitsprak, maar nog altijd vrij rondloopt.

Update: Inmiddels heeft Geert Wilders ook al de winnaar van zijn kleurwedstrijd bekend gemaakt:

And the Winner of the Cartoon Contest is:

#MUHAMMAD

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 29 december 2019