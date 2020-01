Advocaten Donald Trump beginnen met pleidooi in ‘kansloos afzettingsproces democratisch gekozen president’

De advocaten van Donald Trump zijn zojuist in de Senaat begonnen met hun ‘Pleidooi voor de Bühne’ in het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president. Het belangrijkste onderwerp in deze case is het vermeende machtsmisbruik van Trump.

Volgens de Democraten heeft de huidige president zich hier meermaals schuldig aan gemaakt, al denken de Republikeinen daar anders over.

Pat Cipollone, de juridisch adviseur van de Republikeinen verwoord het als volgt:

De Democratische aanklagers hadden vrijdag hun openingsverklaring in het afzettingsproces tegen Trump na drie dagen spreken afgerond. De advocaten van Trump hebben 24 uur, verdeeld over drie dagen, de tijd voor hun verweer. Ze zijn van plan om zaterdag drie uur te spreken en hun verweer maandag te hervatten.

In een door de Republikeinen gecontroleerde Senaat (53 zetels op 100) staat de vrijspraak van de Republikeinse miljardair buiten kijf. Maar met nog minder dan driehonderd dagen te gaan voor de presidentsverkiezingen zijn de debatten ook een strijd om de publieke opinie.

Our case against lyin’, cheatin’, liddle’ Adam “Shifty” Schiff, Cryin’ Chuck Schumer, Nervous Nancy Pelosi, their leader, dumb as a rock AOC, & the entire Radical Left, Do Nothing Democrat Party, starts today at 10:00 A.M. on @FoxNews, @OANN or Fake News @CNN or Fake News MSDNC!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2020