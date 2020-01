Alcoholmobilist rijdt in op groep toeristen Italië: 6 doden!

Een 28-jarige dronken Italiaan is in het noorden van Italië ingereden op een grote groep toeristen. Zeker zes mensen hebben de klap niet overleefd. Tenminste elf anderen raakten (zwaar)gewond en zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Drie van hen verkeren momenteel nog in levensgevaar.

Volgens het Italiaanse persbureau DPA zijn de slachtoffers afkomstig uit Duitsland. Ze waren in het Noord-Italiaanse dorp Oberluttach (Tirol) op wintersport en hadden net een club bezocht. Toen ze bij een bushalte stonden te wachten kwam er met hoge snelheid een Audi TT op ze afgereden.

De 28-jarige bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De Italiaanse politie gaat uit van een ongeval. Italiaanse media weten te melden dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. De meeste slachtoffers hebben vermoedelijk de Duitse nationaliteit en zijn tussen de 20 en 21 jaar oud, aldus de Duitse krant Bild.