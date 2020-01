Artsen stappen naar de rechter als er geen vuurwerkverbod komt!

Het anti-verwerkkamp heeft de smaak te pakken en lijkt de wind in de zeilen te hebben. Steeds meer politieke steun, vooral ook uit een hoek waar ze het niet van hadden verwacht – de VVD. Ook grote groepen artsen zijn klaar met horrortaferelen die ze jaar in jaar uit moeten meemaken rondom de vuurwerkperiode. Het moet maar eens afgelopen zijn!

Vele maatschappelijke organisaties zijn bijeen gekomen om een vuist te maken tegen de oorlogsperiode die bekent staat als Oud en Nieuw. Het platform Vuurwerkmanifest is daarom in het leven geroepen, en als het aan hun ligt stappen ze binnenkort naar de rechter om een verbod af te dwingen.

Artsen, verzekeraars en dierenbeschermers groeperen zich om een sterk front te maken tegen de ‘vuurwerklobby’.

“Indien een groep burgers of een stichting die zich inzet voor een vuurwerkverbod naar de rechter stapt, dan kan de rechter vrijwel niets anders doen dan deze burgers of organisaties in het gelijk stellen”, schrijft Elzinga. “De vraag of levens in acuut gevaar zijn door de Oudejaarsnacht is een vraag die nauwelijks ter discussie staat. Zonder vuurwerkverbod schendt de nationale overheid haar zorgplicht in aanzienlijke mate.”