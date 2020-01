Baantjescarrousel! Topambtenaar vliegt eruit bij fiscus om kinderopvangtoeslagaffaire en krijgt mogelijk hoogste positie bij gemeente Den Haag

Jaap Uijlenbroek, die als topambtenaar bij de Belastingdienst het veld moest ruimen vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire, zou nu een ‘baantje’ als hoogste ambtenaar bij de gemeente Den Haag krijgen aangeboden. Dat is natuurlijk totaal absurd!

SP-leider Lilian Marijnissen zegt het treffend:

“Dit geloof je toch niet? En je dan nog afvragen hoe het toch kan dat mensen cynisch worden en het vertrouwen in instituties verliezen?”

Het is ook op geen enkele manier te verdedigen dat zo’n man, die in ieder geval medeverantwoordelijk is voor het compleet overhoop halen van de levens van een paar honderd gezinnen, gewoon een ándere toppositie krijgt. Dan neemt toch niemand je meer serieus?

In het tv-programma Buitenhof werd minister Hoekstra naar deze vermeende overstap gevraagd. Die zei natuurlijk niks van enige substantie, maar voegde hier nog wel aan toe dat, ondanks alle missers bij de fiscus, er ‘geen aanwijzingen’ zijn dat ambtenaren strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Met andere woorden: als Uijlenbroek voor een andere toppositie wil solliciteren, moet hij dat vooral doen.

Hoekstra wil hem er gewoon uitwerken en de weg naar buiten vooral niet blokkeren. Als hij er maar niks meer mee te maken heeft. Mocht Uijlenbroek dus straks écht als één of andere ‘bijzondere adviseur’ in dienst komen bij de gemeente Den Haag, dan hoop ik echt dat ze hem daar eruit weten te knikkeren. Groep de Mos gaf al aan not amused te zijn door een spoeddebat te hebben aangevraagd.