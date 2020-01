Bizar! Jeanine Hennis-Plasschaert zit bij een bezoek aan Irak naast een portret van Soleimani!

Voormalig minister en speciaal vertegenwoordiger van de VN, Jeanine Hennis, is op bezoek in Irak. Tijdens een ontmoeting met de ambassadeur van Iran in Bagdad zit Hennis naast een portret van de terrorist/generaal Qassem Soleimani en Abu Mahdi al-Muhandis. Muhandis was oprichter van een speciale Hezbollah-brigade, en was samen met Soleimani omgekomen op 3 januari eerder dit jaar.

Tot op heden is er nog geen verklaring naar buiten gekomen waarom Hennis het accepteert dat ze ‘gebroederlijk’ naast de ambassadeur van Iran zit, tussen twee herdenkingsportretten van compleet gestoorde generaals.

Zowel de Iraanse staatsmedia als Tasnim – een medium gelieerd aan de Quds-force – lopen triomfantelijk te pronken met dit nieuws. Maar vanuit de VN blijft het stil, ook hier in Nederland lijkt dit nieuws nog niet te zijn opgepakt!

Volgens de verklaring waardeerde de VN-vertegenwoordiger tijdens het bezoek de rol van de Islamitische Republiek Iran in de strijd tegen het terrorisme .

De Iraanse media spreken over een vruchtbaar gesprek, dat enorm constructief zou zijn geweest. Hennis was daar om Iran te bedanken voor de strijd in Syrië.

Het hele verhaal is maar verdacht. Mocht de foto zijn bewerkt door de Iraanse staatsmedia, dan verwachten we op z’n minst een reactie van Hennis. Mocht dit gesprek echt hebben plaatsgevonden zoals op de foto te zien is, dan heeft Hennis heel wat uit te leggen. Want dit kan uiteraard niet!