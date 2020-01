Bizar! Moraalridder Rob Jetten haalt Tweede Wereldoorlog aan in debat met Thierry Baudet: ‘Dit laten we nooit meer gebeuren!’

Zoals we verwachten van een inhoudsloze D66 politicus was het wachten voordat hij de oorlog erbij zou betrekken. Gisteren bij Nieuwsuur was er een debat tussen Thierry Baudet en Rob Jetten over de rol van de rechters. Want zitten de rechters te vaak in de stoel van de politiek? Als je hierop ja zegt, kan je direct een godwin-aanval verwachten van D66-drammers! Bij deze bent u gewaarschuwd.

Willekeur, willekeur en nog een willekeur. Dat was het stopwoordje van Rob Jetten gisteren in een verder vrij matig debat. Het duurde ongeveer 7 minuten voordat Rob Jetten het bruggetje maakte van de Middeleeuwen en absolute vorsten naar de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Triest dat je op zo’n manier je gelijk moet halen.

De stelling was interessant, helaas had Nieuwsuur alleen niet Rob Jetten moeten uitnodigen maar liever iemand die wel inhoudelijk het debat aangaat. Want een discussie over de Trias Politica kan heel interessant zijn.

Helaas is het nooit een goed debat geweest. Beide partijen/personen zullen de overwinning opeisen, en de ‘zwevers’ zullen van beide verhalen niet echt overtuigd zijn.

Een gemiste kans dus voor Nieuwsuur, waar al vrij snel te zien was dat de regie over het debat ook niet soepel was. Vaak genoeg werd er door elkaar heen gepraat, en vooral ook langs elkaar.