Bizar! OM constateert dat Syrische asielzoeker lijken van tegenstanders vernederde

Het Openbaar Ministerie heeft geconstateerd dat de Syrische asielzoeker Ahmed al Y. absoluut geen bescherming verdient. Het OM had onderzoek gedaan, en wat bleek? Al Y. blijkt een gestoorde psychopaat te zijn. Enorm goed dat het OM dit hele verhaal heeft kunnen achterhalen dat we niet langer zo’n terreurgek hier ten onrechte bescherming geven.

Volgen het onderzoek van het OM blijkt Ahmed al Y. een bizar enge oorlogsmisdadiger te zijn. In Syrië heeft hij lijken van gedode tegenstanders meerdere malen onteerd en vernederd. Hij vond het nogal amusant om te dansen rondom de lijken van tegenstanders.

Dit zou hij hebben gedaan toen hij ook nog eens commandant was een strijdgroep, genaamd Ahrar Al Sham – overigens ‘bestempelde de Nederlandse overheid deze groepering lange tijd als ‘gematigd’. Als deze groepering ‘gematigd’ was, dan willen we niet weten wat de echte gekken deden….

Ahmed al Y. wil overigens zo snel mogelijk weg van de terroristenafdeling in Vught. Hij zit daar schijnbaar tussen allemaal fundamentalistische strijders, terwijl hij zichzelf ziet als echte democraat met een hart voor onze pracht democratie.

,,Ik ben een democraat, ben voor scheiding van kerk en staat. Ik zit nu in de gevangenis tussen mensen met allemaal andere ideeën, ik wil niet door hen beïnvloed worden.”

Tsja, gelooft iemand nog deze man? Zeker na de misdaden die hij heeft begaan, mag hij lekker in Vught blijven.